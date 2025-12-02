Películas argentinas que llegan al streaming

Recientemente estrenada en las salas de cine, con paso sóllo por una semana, llega a la plataforma la historia de un veterano actor estrella del cine que está de viaje por Europa junto a su manager. La gira lo lleva a hacer un repaso de su vida, y a replantearse el distanciamiento con su familia y la falta de amigos reales en su entorno. Dirigidos por Noah Baumbach, el protagonizan George Clooney y Adam Sandler (foto), junto a Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough y Grace Edwards.