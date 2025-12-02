La vacunación, defensa que no se debe abandonar

Por otro lado, el peligro del dengue ya es una realidad que la provincia conoce de cerca. Si bien las cifras recientes indican una pausa en los contagios locales, con varias semanas sin casos confirmados, las autoridades sanitarias advirtieron que no debe bajarse la guardia. El mosquito Aedes aegypti encuentra en el clima chaqueño, subtropical y húmedo de Tucumán un ambiente propicio para proliferar, especialmente cuando se aproxima la temporada estival. Los veranos recientes dejaron cifras récord de contagios en gran parte del país, un recordatorio doloroso de que la prevención debe ser constante.