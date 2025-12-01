La Orquesta Estable de Tucumán cerrará la temporada 2025 con el espectáculo "Viva el Tango"

Con una cuidadosa selección de obras que atraviesan distintas épocas y estéticas del tango, “Viva el Tango” invita al público a reencontrarse con piezas clásicas. El repertorio incluye “Libertango”, “Muerte del Ángel”, “Malena”, “Naranjo en flor”, “Nostalgias”, “Por una cabeza”, “Uno”, “El día que me quieras” y “El Choclo”, entre otras. También se destacan la intensidad de “Adiós Nonino”, la fuerza emocional de “Honrar la vida”, la delicadeza de “Los pájaros perdidos” y la teatralidad inolvidable de “Balada para un loco”.