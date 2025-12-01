La Orquesta Estable de Tucumán cerrará la temporada 2025 con el espectáculo "Viva el Tango"

Se presenta “Viva el Tango”, el concierto que marcará el cierre de año de la Orquesta Estable de la Provincia, bajo la dirección de Yeny Delgado. Concebido como un homenaje a uno de los géneros más universales de nuestra identidad musical, el espectáculo propone un recorrido sensible, apasionado y lleno de historia.
El espectáculo será el viernes 5 de diciembre a las 21 horas en el Teatro San Martín. Entrada general $10.000, estudiantes y jubilados $5000, disponibles en boletería del teatro o a través de culturadetucuman.entradanet.com.
Con una cuidadosa selección de obras que atraviesan distintas épocas y estéticas del tango, “Viva el Tango” invita al público a reencontrarse con piezas clásicas. El repertorio incluye “Libertango”, “Muerte del Ángel”, “Malena”, “Naranjo en flor”, “Nostalgias”, “Por una cabeza”, “Uno”, “El día que me quieras” y “El Choclo”, entre otras. También se destacan la intensidad de “Adiós Nonino”, la fuerza emocional de “Honrar la vida”, la delicadeza de “Los pájaros perdidos” y la teatralidad inolvidable de “Balada para un loco”.
La velada contará con la participación especial de los solistas Sofía Ascarate, Jesús Canaviri y Mariano Jarjal, quienes sumarán su impronta vocal a este repertorio cargado de poesía y sentimiento. Jesús Canaviri, además, se presentará como bandoneonista invitado.
Con más de una docena de obras cuidadosamente seleccionadas, este concierto se consolida como un auténtico homenaje a la tradición, la pasión y la modernidad del tango, celebrando su vigencia y su capacidad de conmover generación tras generación.
Programa:
Libertango
Muerte del Ángel
Malena
Naranjo en flor
El día que me quieras
Uno
Por una cabeza
Honrar la vida
Los pájaros perdidos
Balada para un loco
El Choclo
Nostalgias
Viva el tango
Adiós Nonino