“Esperábamos este apoyo”: San Martín difundió el escrutinio y oficializó la amplia victoria de Mirkin

San Martín oficializó los resultados definitivos de la elección que marcó el regreso de Oscar Mirkin a la presidencia y que reordenó por completo el escenario político del club. Con 4.842 socios habilitados, la jornada cerró con 3.085 sufragios, lo que representó una participación del 63,71%, uno de los niveles más altos de los últimos procesos electorales. En ese sentido, "Unidad Roja y Blanca" obtuvo un triunfo contundente: la Lista 5, encabezada por Mirkin, logró 2.214 votos (68,30%), mientras que la Lista 3, liderada por Augusto Rodríguez, sumó 857 votos (31,70%). Hubo cinco votos en blanco y nueve nulos, números que mantienen la tendencia de un electorado decidido y sin grandes dispersiónes.