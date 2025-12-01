“Esperábamos este apoyo”: San Martín difundió el escrutinio y oficializó la amplia victoria de Mirkin

San Martín oficializó los resultados definitivos de la elección que marcó el regreso de Oscar Mirkin a la presidencia y que reordenó por completo el escenario político del club. Con 4.842 socios habilitados, la jornada cerró con 3.085 sufragios, lo que representó una participación del 63,71%, uno de los niveles más altos de los últimos procesos electorales. En ese sentido, "Unidad Roja y Blanca" obtuvo un triunfo contundente: la Lista 5, encabezada por Mirkin, logró 2.214 votos (68,30%), mientras que la Lista 3, liderada por Augusto Rodríguez, sumó 857 votos (31,70%). Hubo cinco votos en blanco y nueve nulos, números que mantienen la tendencia de un electorado decidido y sin grandes dispersiónes.
El resultado fue la culminación de un clima que había ido en aumento desde temprano en La Ciudadela. Socios que se reencontraban después de meses, un museo colmado desde las primeras horas y un movimiento constante en el playón marcaron una jornada sin sobresaltos y con un tono cívico poco habitual en los días más intensos del club.
Post Instagram
Las primeras mesas ya habían anticipado una ventaja sólida de la Lista 5, y a medida que avanzó el conteo, la diferencia solo se consolidó. Las imágenes de militantes, fiscales y dirigentes palpando el avance del escrutinio se transformaron en la antesala de una celebración que tomó fuerza cuando la tendencia se volvió irreversible.
El Lic. Gerónimo García Mirkin, vocal de la nueva comisión y jefe de campaña durante el proceso electoral, destacó la magnitud del día. “Fue una elección histórica”, aseguró en diálogo con LA GACETA al analizar los resultados finales. “A pesar de que hace mucho no se daba una tendencia así, esperábamos estos números y el apoyo del socio de San Martín”, agregó.
Lo que se viene para San Martín
Ahora, con los números confirmados, la nueva comisión deberá enfrentar de inmediato una agenda cargada de urgencias: diagnóstico institucional, definición del área de fútbol profesional, revisión contractual y diseño del modelo deportivo para 2026. El mandato arranca oficialmente este jueves con expectativas elevadas y un desafío claro: transformar este respaldo electoral en una etapa de reconstrucción profunda para volver a posicionar al club en los primeros planos deportivos.