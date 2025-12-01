Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Esperábamos este apoyo”: San Martín difundió el escrutinio y oficializó la amplia victoria de Mirkin

El club publicó los números finales de los comicios, que mostraron una diferencia contundente a favor de la Lista 5. Gerónimo García Mirkin destacó el respaldo del socio.

FESTEJO. Oscar Mirkin asumirá este jueves formalmente la presidencia de San Martín. FESTEJO. Oscar Mirkin asumirá este jueves formalmente la presidencia de San Martín. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 4 Hs

San Martín oficializó los resultados definitivos de la elección que marcó el regreso de Oscar Mirkin a la presidencia y que reordenó por completo el escenario político del club. Con 4.842 socios habilitados, la jornada cerró con 3.085 sufragios, lo que representó una participación del 63,71%, uno de los niveles más altos de los últimos procesos electorales. En ese sentido, "Unidad Roja y Blanca" obtuvo un triunfo contundente: la Lista 5, encabezada por Mirkin, logró 2.214 votos (68,30%), mientras que la Lista 3, liderada por Augusto Rodríguez, sumó 857 votos (31,70%). Hubo cinco votos en blanco y nueve nulos, números que mantienen la tendencia de un electorado decidido y sin grandes dispersiónes.

El resultado fue la culminación de un clima que había ido en aumento desde temprano en La Ciudadela. Socios que se reencontraban después de meses, un museo colmado desde las primeras horas y un movimiento constante en el playón marcaron una jornada sin sobresaltos y con un tono cívico poco habitual en los días más intensos del club. 

Post Instagram

Las primeras mesas ya habían anticipado una ventaja sólida de la Lista 5, y a medida que avanzó el conteo, la diferencia solo se consolidó. Las imágenes de militantes, fiscales y dirigentes palpando el avance del escrutinio se transformaron en la antesala de una celebración que tomó fuerza cuando la tendencia se volvió irreversible.

El Lic. Gerónimo García Mirkin, vocal de la nueva comisión y jefe de campaña durante el proceso electoral, destacó la magnitud del día. “Fue una elección histórica”, aseguró en diálogo con LA GACETA al analizar los resultados finales. “A pesar de que hace mucho no se daba una tendencia así, esperábamos estos números y el apoyo del socio de San Martín”, agregó.

Lo que se viene para San Martín

Ahora, con los números confirmados, la nueva comisión deberá enfrentar de inmediato una agenda cargada de urgencias: diagnóstico institucional, definición del área de fútbol profesional, revisión contractual y diseño del modelo deportivo para 2026. El mandato arranca oficialmente este jueves con expectativas elevadas y un desafío claro: transformar este respaldo electoral en una etapa de reconstrucción profunda para volver a posicionar al club en los primeros planos deportivos.

Temas Primera NacionalOscar MirkinLa CiudadelaSan MartínAugusto Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
2

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
3

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
4

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo
6

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Más Noticias
Jugá al simulador del sorteo Mundial 2026 y armá la primera fase del torneo que todos esperan

Jugá al simulador del sorteo Mundial 2026 y armá la primera fase del torneo que todos esperan

El año que transformó a la Pre AFA de Atlético Tucumán en un semillero competitivo a nivel nacional

El año que transformó a la Pre AFA de Atlético Tucumán en un semillero competitivo a nivel nacional

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

AFA en la mira: el lavado de dinero que complica a un aliado clave de Claudio Tapia

AFA en la mira: el lavado de dinero que complica a un aliado clave de Claudio Tapia

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Comentarios