“Lo primero será el fútbol profesional”: Mirkin fijó el rumbo de la nueva etapa en San Martín

El movimiento en los pasillos de LA GACETA comenzaba a acelerar cuando Oscar Mirkin, el flamante nuevo presidente de San Martín, ingresó a la redacción para dirigirse a los estudios de LG Play. Saludó con brevedad, se acomodó la camisa a cuadros y avanzó con una serenidad que contrastaba con la carga de la noche anterior. Aún tenía en el rostro la huella del cansancio, pero también la claridad de quien sabe que, desde ese mismo día, la gestión ya no admite postergaciones. Habían pasado un poco más de 12 horas desde su victoria electoral y el clima ya no era de festejo: era de responsabilidad, definiciones y urgencias. Cuando se sentó frente a cámara, respiró hondo y habló sin rodeos.