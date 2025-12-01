“Lo primero será el fútbol profesional”: Mirkin fijó el rumbo de la nueva etapa en San Martín

El movimiento en los pasillos de LA GACETA comenzaba a acelerar cuando Oscar Mirkin, el flamante nuevo presidente de San Martín, ingresó a la redacción para dirigirse a los estudios de LG Play. Saludó con brevedad, se acomodó la camisa a cuadros y avanzó con una serenidad que contrastaba con la carga de la noche anterior. Aún tenía en el rostro la huella del cansancio, pero también la claridad de quien sabe que, desde ese mismo día, la gestión ya no admite postergaciones. Habían pasado un poco más de 12 horas desde su victoria electoral y el clima ya no era de festejo: era de responsabilidad, definiciones y urgencias. Cuando se sentó frente a cámara, respiró hondo y habló sin rodeos.
“Aparte del cansancio, una alegría enorme”, dijo apenas se acomodó. “Era un resultado que esperábamos, pero no imaginábamos que fuera tan contundente. El socio está volviendo a creer”, dijo Mirkin en diálogo con LG Play. Su tono no tenía exageraciones ni triunfalismos, sino una mezcla de alivio y exigencia. Esa confianza del socio es, según él, un mensaje directo: la conducción deberá actuar rápido para evitar que el club siga profundizando una crisis que ya es estructural.
“Cuando entrás al cuarto oscuro sos libre. Hay que votar con convicción. Esto no es un chiste: se eligen autoridades de un club con una pertenencia enorme”, explicó con firmeza. Para Mirkin, la legitimidad del domingo no solo habilita un proyecto: también obliga a gestionarlo con transparencia, consenso y decisiones claras. El gesto de entrelazar las manos sobre la mesa mientras lo decía reforzaba la idea de que esa libertad del socio se transformó en un mandato político.
La entrevista avanzó durante el mediodía y la descripción del escenario en Bolívar y Pellegrini fue tan directa como preocupante. “Hoy San Martín tiene una crisis deportiva, una crisis institucional y una crisis económica”, advirtió Mirkin, que fue más allá en su planteo. “Cuando esas tres se juntan, es una crisis explosiva. Hay que desactivarla antes de que explote”, agregó el dirigente.
Sus palabras funcionaron como introducción a un panorama en el que la nueva dirigencia deberá actuar de inmediato, aun antes de asumir formalmente el jueves.
“Lo primero va a ser el fútbol profesional”, confirmó Mirkin al hablar de las prioridades y también explicó que ya mantuvo contactos con el ex jugador del “Santo” Facundo Pérez Castro, quien encabezará una reforma profunda del área deportiva.
“Va a manejar no solo el plantel profesional, sino toda la estructura: formativas, Liga, divisiones inferiores y AFA”, detalló, remarcando la necesidad de profesionalizar procesos y recuperar una identidad futbolística perdida en los últimos meses.
La descripción del final de la temporada pasada también fue sin filtros para Mirkin. “No hacía falta el diario del lunes. La gente se decepcionó y se desenamoró. Pasaron cosas raras en San Martín”, reflexionó mientras analizaba el impacto de la final perdida en Rosario y la posterior caída futbolística. Y allí marcó lo que considera el eje cultural de su nueva gestión deportiva, tras su salida en 2017. “San Martín no es cualquier equipo. Aquí no da lo mismo empatar, ganar o perder. En San Martín hay que ganar siempre. Queremos volver a ese equipo imposible de vulnerar en Tucumán”.
Entre nombres y cautela
Aunque Mirkin evitó dar nombres ante las cámaras, la búsqueda del nuevo entrenador está en pleno movimiento.
“No vamos a mencionar candidatos porque sería una falta de respeto”, aseguró Mirkin al hablar sobre un posible reemplazo de Mariano Campodónico. “Venimos conversando con Facundo (Pérez Castro) sobre varios perfiles, pero es un proceso que debe ser serio. La decisión la tomará la dirección deportiva. Si tengo que opinar, te diría que para mí no, pero no lo voy a resolver yo. Esto es trabajo de equipo”, analizó.
Sin embargo, un allegado a la nueva CD reveló que Leandro Gracián, que hace unas horas dirigió a Deportivo Madryn en la final por el segundo ascenso, es hoy el que más consenso genera dentro del espacio. También se analizan otros tres nombres: Walter Otta (Deportivo Morón), Luis García (ex DT de Atlanta) y Omar De Felippe, quienes fueron ofrecidos o acercados en las últimas horas.
Por su parte, Mirkin también señaló que ya existen gestiones con clubes de Buenos Aires para sumar jugadores competitivos. “Estamos hablando con Argentinos, Vélez, Lanús y Boca por futbolistas que están tapados y necesitan dar el salto”, contó, dejando en claro que el mercado será agresivo pero estratégico.
Apuesta a la unidad
Antes de finalizar con la conversación, Mirkin también habló del clima político interno. Tras la elección, hubo un saludo formal con Augusto Rodríguez, su principal adversario. Y de inmediato avanzó en un gesto que será clave para su plan de gobernabilidad. “Ayer mismo lo invité a que mande a sus mejores dirigentes y sus mejores ideas”, reveló. “Siempre sostuve que esto debía ser un equipo de unidad”.
El jueves, con el traspaso formal, recibirá las carpetas que definirán el mapa real del club. Mientras, el dirigente cerró con una frase que sintetiza el escenario que enfrenta. “Estoy preocupado y ocupado. Las expectativas hay que transformarlas en hechos concretos”.