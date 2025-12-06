Santoral del 6 de diciembre: se destaca la figura de San Nicolás, el obispo que inspiró a Papá Noel y un legado de caridad que perdura

Cada 6 de diciembre, el calendario litúrgico recuerda en su santoral a San Nicolás de Bari, uno de los santos más populares del cristianismo y figura clave en la construcción de un mito que trascendió las fronteras de la fe: el del entrañable Papá Noel. Pero la fecha también reúne a otros beatos y mártires menos conocidos, cuyas historias siguen siendo motivo de devoción.