"Es muy dificil jugar así": Hulk encendió la crisis en Atlético Mineiro con duras críticas a Jorge Sampaoli

El derrumbe deportivo e institucional de Atlético Mineiro sumó un capítulo aún más inquietante. Después de caer en la final de la Sudamericana ante Lanús y de acumular otra derrota en el Brasileirao frente al Fortaleza de Martín Palermo, la voz que retumbó no fue la de un dirigente ni la de Jorge Sampaoli: fue la de Hulk. El ídolo del Galo, referente absoluto desde 2021, habló sin rodeos y dejó declaraciones que profundizan un escenario ya agrietado por resultados, tensiones internas y conflictos dirigenciales.
Hulk no disimuló su malestar. Explicó que el rol que le asigna Sampaoli lo obliga a jugar aislado, de espaldas al arco, una función que, según él, distorsiona su juego y explica la fuerte caída en su nivel.
“Sampaoli es un chico que me gusta mucho, cuya carrera respeto, pero me siento muy aislado arriba, de espaldas al arco, lo cual no es mi estilo. Es muy difícil jugar así”, expresó tras la derrota ante Fortaleza. Luego profundizó en su análisis. “Es normal que cometa muchos errores y que no rinda lo suficiente. Mis números han bajado debido a una posición a la que no estoy acostumbrado”, dijo.
La crítica no quedó en una cuestión táctica. El delantero describió un cambio en la identidad del equipo desde su llegada en 2021. Pasó de ser un conjunto que buscaba imponer condiciones, a otro más reactivo y dependiente del error rival. “Ya no tenemos esa mentalidad. Estamos siendo más reactivos, aprovechando los errores del rival. Es muy difícil”, lamentó.
Un Mineiro en caída
El Galo venía golpeado. Haber sido finalista de la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025 ya no alcanza para contener un presente de frustración y desgaste. La dura caída ante Lanús en Asunción, en un partido que tenía un valor deportivo e institucional enorme, dejó secuelas. La derrota del domingo ante Fortaleza, equipo que pelea por no descender, terminó de exponer una fractura que ya era evidente puertas adentro.
En las horas previas al encuentro aparecieron banderas contra los dueños del club en el Arena MRV. El mensaje tenía un destinatario claro: Daniel Vorcaro, uno de los principales accionistas, que fue arrestado recientemente por una causa vinculada al PCC, el grupo criminal más grande de Brasil. Aunque ya fue liberado, continúa bajo investigación y con tobillera electrónica. “Fuera Vorcaro”, se leyó en una de las pancartas.
Así, el combo es explosivo: crisis deportiva, conflictos institucionales y un vestuario que ya no esconde su incomodidad.
La derrota con Fortaleza dejó al Mineiro al borde de quedar afuera de la Sudamericana 2026. Pero el verdadero cimbronazo llegó con las palabras de Hulk, que golpearon directamente en la línea de flotación de Sampaoli. En un club que viene de perderlo todo en pocos días, la figura más importante del plantel puso en palabras lo que muchos veían en la cancha: un equipo sin rumbo, sin identidad y sin respuestas.
En Belo Horizonte, la semana promete ser larga. Y la pelota, por ahora, no descomprime nada.