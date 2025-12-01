"Es muy dificil jugar así": Hulk encendió la crisis en Atlético Mineiro con duras críticas a Jorge Sampaoli

El derrumbe deportivo e institucional de Atlético Mineiro sumó un capítulo aún más inquietante. Después de caer en la final de la Sudamericana ante Lanús y de acumular otra derrota en el Brasileirao frente al Fortaleza de Martín Palermo, la voz que retumbó no fue la de un dirigente ni la de Jorge Sampaoli: fue la de Hulk. El ídolo del Galo, referente absoluto desde 2021, habló sin rodeos y dejó declaraciones que profundizan un escenario ya agrietado por resultados, tensiones internas y conflictos dirigenciales.