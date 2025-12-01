Mundial de Rugby 2027: día, hora, TV y cómo será el sorteo que definirá el grupo de Los Pumas

El Mundial de Rugby 2027, que se disputará en Australia, dará este miércoles uno de sus primeros pasos decisivos: el sorteo de la fase de grupos, en una ceremonia que tendrá lugar en Sídney el 3 de diciembre. El evento comenzará a las 6 de la mañana.
Será un sorteo histórico, ya que por primera vez todos los equipos participantes estarán definidos antes de la ceremonia, sin plazas pendientes ni repechajes por disputar.
Cómo será el sorteo del Mundial 2027
Los seleccionados serán distribuidos en cuatro bombos, cada uno con seis equipos. De allí saldrán los cuatro grupos que conformarán la fase inicial del torneo.
La única excepción ya confirmada es la de Australia, que por ser país anfitrión quedó automáticamente ubicada en el Grupo A y disputará allí el partido inaugural el 1 de octubre de 2027. Como los Wallabies están en el Bombo 2, el equipo que sea sorteado desde el Bombo 1 ingresará directamente al Grupo A para acompañarlos.
Los bombos del sorteo
Bombo 1: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina
Bombo 2: Australia, Escocia, Fiji, Italia, Georgia y Gales
Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga
Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong China, Zimbabue y Canadá
Cómo ver el sorteo del Mundial 2027
- Cuándo: miércoles 3 de diciembre
- Hora: 6:00 (hora argentina)
- Dónde ver: Disney+ Plan Premium y ESPN