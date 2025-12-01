Secciones
El Virla les abre las puertas a "Las Subversas" en el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos

La nueva presentación será el 10 de diciembre en el salón principal de calle 25 de Mayo 265.

Hace 11 Hs

El próximo 10 de diciembre, el emblemático Centro Cultural Virla vuelve a abrir sus puertas para recibir el clásico concierto anual de "Las Subversas", en conmemoración del Día Internacional de la declaración de los Derechos Humanos. Para esta ocasión, se realizará una previa al show a partir de las 20 dentro del mismo Centro Cultural, donde a las 21 arrancará el show estelar, en el salón principal.

"Este año, el encuentro se articula alrededor de un lema que resuena con urgencia; sensibilidad y lucha: para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Un llamado artístico y político que sostiene, desde la música, el valor de la vida, la memoria y la resistencia", dicen las protagonistas.


"Las Subversas" (Estela Assaf, Luisa Vivanco, Miky Lugones, Pila Garbarino, Valentina Garcia Salemi, Josefina Doz Costa, Carolina Frangoulis y Viviana Mardones) son una agrupación vocal que desde hace años construye una escena propia: colectiva, sentida, rebelde y profundamente vinculada a los derechos humanos. En esta edición, el concierto reúne obras del repertorio latinoamericano, músicas de raíz y composiciones contemporáneas que dialogan con la memoria y los territorios.

Las entradas para el evento (con la dirección Vocal de Vivi Vargas, la iluminación de Lucía Dz, la fotografía de Ale García Aráoz y la Producción de Belinda Quinteros y Vivi) se pueden conseguir anticipadas a $11.000 hasta hoy inclusive. Luego la general tendrá un costo de $13.000 y estarán disponibles en la boletería del Centro Cultural Virla, o por mensaje directo en Instagram (@sub.versas) o por Whatsapp al 3816164827.

