“Yo nací arquero”: la historia de Juan Ángel Bernuncio, del arco de Boca a su legado en Aguilares

El arco, dicen los que lo conocen, no se aprende: se nace con él. Y Juan Ángel Bernuncio lo confirma en cada palabra, en cada recuerdo que arrastra desde su juventud hasta hoy. Ex arquero de Boca, de Atlético y de varios equipos en Argentina y Bolivia, su carrera se construyó sobre la convicción de que el arquero nace con un estilo propio. Lo demás, llega con el tiempo, con los golpes, con la repetición y con el trabajo.