Secciones
Política

Alperovich seguirá internado en cuidados intensivos por un cuadro de apendicitis

El ex mandatario tucumano, de 71 años, fue operado el domingo, tras sufrir fuertes dolores abdominales.

RECUPERACIÓN. Alperovich continuará recibiendo cuidados intensivos en el Italiano. RECUPERACIÓN. Alperovich continuará recibiendo cuidados intensivos en el Italiano. FOTO DE MATÍAS BAGLIETTO (ESPECIAL PARA LA GACETA)
Hace 2 Hs

El ex gobernador José Alperovich continúa internado en el Hospital Italiano, luego de someterse este fin de semana a una intervención quirúrgica después de padecer un cuadro de apendicitis aguda. En el último reporte médico, se informó que se recupera pero aún se desconoce cuándo recibirá el alta.

Alperovich fue operado el domingo al mediodía en Buenos Aires, después de sufrir un fuerte dolor abdominal, en su departamento de Puerto Madero, en donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por abuso sexual.

Los primeros informes revelaron que la cirugía había sido exitosa y que, debido al rápido accionar de los profesionales que lo atendieron, el ex mandatario tucumano “no presentó cuadro de peritonitis”. Debido a los cuidados posoperatorios, continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

A días de su casamiento con Mira

La complicación en el estado de salud de Alperovich sucedió apenas unos días después de contraer matrimonio con Marianela Mirra. Las primeras versiones periodísticas aseguraban que atravesaba un cuadro intestinal, aunque horas más tardes se confirmó que se trataba de apendicitis, por lo que debió ser intervenido inmediatamente.

Con 71 años, Alperovich cumple prisión domiciliaria por una condena por nueve hechos de abuso sexual —tres simples y seis agravados— dictada por la Justicia.

Temas José AlperovichBuenos AiresHospital Italiano de Buenos AiresMarianela Mirra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Seguir votando en Tucumán con este sistema electoral es un escándalo”

“Seguir votando en Tucumán con este sistema electoral es un escándalo”

José Alperovich y Marianela Mirra, ¿se casan o postergan la boda?

José Alperovich y Marianela Mirra, ¿se casan o postergan la boda?

¿Por qué los presos pueden casarse?: el caso de José Alperovich y Marianela Mirra

¿Por qué los presos pueden casarse?: el caso de José Alperovich y Marianela Mirra

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

Prometen que no habrá cortes de luz en el verano, pero subirá la tarifa en diciembre

Prometen que no habrá cortes de luz en el verano, pero subirá la tarifa en diciembre

Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Operativo Felices Fiestas: “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro por el plan de despidos

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro "por el plan de despidos"

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Anses oficializó el último bono del año para jubilados y pensionados

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Comentarios