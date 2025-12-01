Alperovich seguirá internado en cuidados intensivos por un cuadro de apendicitis

El ex gobernador José Alperovich continúa internado en el Hospital Italiano, luego de someterse este fin de semana a una intervención quirúrgica después de padecer un cuadro de apendicitis aguda. En el último reporte médico, se informó que se recupera pero aún se desconoce cuándo recibirá el alta.
Alperovich fue operado el domingo al mediodía en Buenos Aires, después de sufrir un fuerte dolor abdominal, en su departamento de Puerto Madero, en donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por abuso sexual.
Los primeros informes revelaron que la cirugía había sido exitosa y que, debido al rápido accionar de los profesionales que lo atendieron, el ex mandatario tucumano “no presentó cuadro de peritonitis”. Debido a los cuidados posoperatorios, continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
A días de su casamiento con Mira
La complicación en el estado de salud de Alperovich sucedió apenas unos días después de contraer matrimonio con Marianela Mirra. Las primeras versiones periodísticas aseguraban que atravesaba un cuadro intestinal, aunque horas más tardes se confirmó que se trataba de apendicitis, por lo que debió ser intervenido inmediatamente.
Con 71 años, Alperovich cumple prisión domiciliaria por una condena por nueve hechos de abuso sexual —tres simples y seis agravados— dictada por la Justicia.