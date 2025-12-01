Tragedia en el Sudeste Asiático: casi 800 muertos por inundaciones y deslizamientos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

Las inundaciones y deslizamientos de tierra que golpean al Sudeste Asiático dejaron al menos 790 muertos y cientos de desaparecidos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, una de las peores crisis humanitarias recientes provocadas por eventos climáticos extremos. Las autoridades locales siguen actualizando cifras mientras las lluvias comienzan a ceder en algunas zonas, aunque vastas regiones continúan bajo el agua, aisladas y sin servicios básicos.
Indonesia, el país más afectado
Indonesia concentra el mayor impacto del desastre, con 435 fallecidos y 406 desaparecidos, principalmente en provincias de Sumatra, donde las crecidas repentinas y los deslizamientos arrasaron aldeas enteras.
Más de 213.000 personas fueron desplazadas. Las carreteras nacionales y puentes quedaron destruidos, lo que obliga a los equipos de rescate a depender de helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua y equipos de comunicación, incluidos sistemas satelitales.
Testimonios de residentes señalan que viviendas y comercios fueron arrastrados por la fuerza de los ríos, dejando a familias refugiadas en estructuras improvisadas. Aunque la Agencia de Gestión de Desastres desplegó personal militar, voluntarios y maquinaria pesada, las tareas siguen siendo extremadamente difíciles por la falta de rutas accesibles y los deslizamientos constantes en zonas montañosas.
Tailandia declara emergencia en varias provincias
En Tailandia, las intensas lluvias que golpearon el sur del país provocaron 162 muertes, especialmente en Songkhla, una de las áreas más afectadas. Millones de personas sufrieron la interrupción de servicios esenciales, daños en viviendas y la destrucción de infraestructura clave, como redes eléctricas y sistemas de agua potable.
El Gobierno declaró el estado de emergencia en distintas provincias y movilizó unidades del ejército, embarcaciones y helicópteros para acelerar evacuaciones, retirar escombros y restablecer caminos.
Sri Lanka bajo emergencia nacional
Sri Lanka permanece en emergencia nacional tras las precipitaciones extremas que dejaron 193 fallecidos y 228 desaparecidos en casi todos los distritos del país. Cerca de 150.000 personas abandonaron sus hogares y cientos de centros temporales alojan a familias afectadas por inundaciones y deslizamientos.
La Fuerza Aérea realizó rescates cruciales en puntos totalmente inaccesibles por tierra, como el operativo que salvó a 121 personas en la zona de Mavil Aru.
Además, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas aguas abajo de varios embalses por riesgo de rotura de represas, mientras se evalúan daños en carreteras, puentes y sistemas hidráulicos.