Tragedia en el Sudeste Asiático: casi 800 muertos por inundaciones y deslizamientos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

Las inundaciones y deslizamientos de tierra que golpean al Sudeste Asiático dejaron al menos 790 muertos y cientos de desaparecidos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, una de las peores crisis humanitarias recientes provocadas por eventos climáticos extremos. Las autoridades locales siguen actualizando cifras mientras las lluvias comienzan a ceder en algunas zonas, aunque vastas regiones continúan bajo el agua, aisladas y sin servicios básicos.