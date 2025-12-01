El brutal cabezazo que recibió un rugbier argentino en el Top 14: Efraín Elías fue agredido y el rival terminó expulsado

Elías, forward del Toulouse, se lucía en una actuación sólida cuando, sobre los 40 minutos del primer tiempo, recibió un golpe totalmente fuera de contexto. Tras un ruck, el hooker de Racing 92, Janick Tarrit, se levantó y le propinó un brutal cabezazo en la boca del estómago, dejándolo tendido en el suelo con visibles muestras de dolor.