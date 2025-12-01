El brutal cabezazo que recibió un rugbier argentino en el Top 14: Efraín Elías fue agredido y el rival terminó expulsado

El encuentro entre Toulouse y Racing 92, correspondiente a la fecha 11 del Top 14 francés, dejó una de las escenas más repudiables del fin de semana. Más allá del triunfo por 48-24, el protagonista involuntario fue el cordobés Efraín Elías, quien sufrió una agresión tan inesperada como violenta.
Elías, forward del Toulouse, se lucía en una actuación sólida cuando, sobre los 40 minutos del primer tiempo, recibió un golpe totalmente fuera de contexto. Tras un ruck, el hooker de Racing 92, Janick Tarrit, se levantó y le propinó un brutal cabezazo en la boca del estómago, dejándolo tendido en el suelo con visibles muestras de dolor.
El árbitro Tual Trainini revisó la acción en el TMO y no tardó en mostrarle la tarjeta roja al jugador francés, cuya agresión sorprendió tanto a compañeros como a rivales y espectadores.
La escena eclipsó el cierre del primer tiempo y se convirtió en el centro de la atención del partido, que hasta ese momento transcurría sin sobresaltos. Aunque Toulouse terminó celebrando una goleada categórica, el episodio dejó marcada la jornada por la violencia innecesaria sufrida por el rugbier argentino.
Esto de Janick Tarrit a EfraÃn ElÃas, es una de las mayores fundidas de plomos que uno recuerda...pic.twitter.com/i47Pf3mTdV— Javier SeÃ±arÃs Senra (@RutgerBlume) November 30, 2025