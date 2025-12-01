Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, ya tiene definida la fecha de su sorteo. El evento se realizará este viernes, desde las 14 (hora argentina), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC. Será el puntapié inicial para un torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.