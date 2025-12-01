Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, ya tiene definida la fecha de su sorteo. El evento se realizará este viernes, desde las 14 (hora argentina), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC. Será el puntapié inicial para un torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.
Cómo se organizará el sorteo
Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo participarán 48 selecciones. Para el armado del cuadro, la FIFA las repartirá en cuatro bombos, de acuerdo con la ubicación de cada país en el ranking del organismo. De allí surgirán los 12 grupos de cuatro equipos que conformarán la fase inicial.
Los anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) serán ubicados en grupos diferentes, para garantizar que jueguen la primera fase en su territorio. Además, los seleccionados mejor ubicados en la clasificación mundial serán designados como cabezas de serie, lo que les permitirá evitar cruces entre sí en la etapa de grupos.
Restricciones y nuevas reglas
El sorteo incorporará varios condicionamientos:
- España y Argentina, números 1 y 2 del ranking FIFA, no podrán cruzarse antes de una eventual final si ambos terminan como líderes de sus grupos.
- La misma lógica se aplicará a Francia e Inglaterra (puestos 3 y 4).
- También se evitará que Estados Unidos se enfrente a México o Canadá hasta el último partido del torneo, siempre que los tres ganen sus zonas.
La FIFA también mantendrá la tradicional regla que impide que dos seleccionados de una misma confederación compartan grupo, con la única excepción de UEFA, que puede tener hasta dos representantes en una misma zona.
El regreso de los mejores terceros
El Mundial volverá a tener un formato similar al que se utilizó en Estados Unidos 1994: ocho de los 12 terceros puestos avanzarán a los 16avos de final. En esa instancia, se cruzarán con los líderes de los grupos E, G, I, L y K; los restantes lo harán con los primeros de las zonas A, B y D, cuyos cabezas de serie ya están definidos: México, Canadá y Estados Unidos.
Particularidades del Repechaje
Los equipos que avancen al Mundial a través del Repechaje de la FIFA también tendrán restricciones específicas:
- El Repechaje 2 (Bolivia, Surinam e Irak) no podrá compartir grupo con selecciones de CONMEBOL, CONCACAF o AFC, por lo que necesariamente se cruzará con un africano y dos europeos (uno de ellos, del Bombo 1).
- El Repechaje 1 (Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo) tampoco podrá coincidir con equipos de CONCACAF, OFC ni CAF. Si cae en un grupo liderado por Argentina o Brasil, los otros dos rivales serán, obligatoriamente, europeos y asiáticos.
Los bombos para el sorteo
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las Eliminatorias europeas (A, B, C y D) y los dos ganadores del Repechaje FIFA.
Selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026
Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos.
Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia.
UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Suiza, Escocia, Noruega, Austria.
AFC: Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Arabia Saudita, Catar, Jordania.
CAF: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica.
Concacaf: Panamá, Haití, Curazao.
OFC: Australia, Nueva Zelanda.