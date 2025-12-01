Secciones
Agenda de TV: Barracas Central-Gimnasia y Racing-Tigre juegan por el pase a semifinales del Clausura

Los Leoncitos enfrentan a China por el Mundial Sub-21. Argentina recibe a Cuba por las Eliminatorias Mundial FIBA 2027.

POR LA SEMI. Racing buscará hoy avanzar en el Clausura ante un Tigre que viene en levantada. POR LA SEMI. Racing buscará hoy avanzar en el Clausura ante un Tigre que viene en levantada. FOTO TOMADA DE X.COM/RACINGCLUB
Hace 1 Hs

FIH World Cup Jr Masculino

13: Argentina-China (ESPN 3)

13.30: Corea-Uruguay (Disney+)

Serie A de Italia

16.30: Bologna-Cremonese (ESPN 3)

Liga de España

17: Rayo Vallecano-Valencia (ESPN 2)

Mundial de Handball Femenino

16.30: Suecia-Brasil (DSports 2)

Liga Profesional Argentina

Cuartos de Final

17: Barracas Central-Gimnasia (ESPN Premium)

21.30: Racing-Tigre (ESPN Premium / TNT Sports)

Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas

19: Argentina-Cuba (DSports 2 / TyC Sports)

21: Estados Unidos-Nicaragua (DSports+)

21.10: Canadá-Bahamas (DSports 2)

21.10: Puerto Rico-Jamaica (DSports)

21.10: República Dominicana-México (DSports+)

NFL (Fútbol Americano)

22: New England Patriots-New York Giants (ESPN 2)

