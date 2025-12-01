Agenda de TV: Barracas Central-Gimnasia y Racing-Tigre juegan por el pase a semifinales del Clausura

FIH World Cup Jr Masculino
13: Argentina-China (ESPN 3)
13.30: Corea-Uruguay (Disney+)
Serie A de Italia
16.30: Bologna-Cremonese (ESPN 3)
Liga de España
17: Rayo Vallecano-Valencia (ESPN 2)
Mundial de Handball Femenino
16.30: Suecia-Brasil (DSports 2)
Liga Profesional Argentina
Cuartos de Final
17: Barracas Central-Gimnasia (ESPN Premium)
21.30: Racing-Tigre (ESPN Premium / TNT Sports)
Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
19: Argentina-Cuba (DSports 2 / TyC Sports)
21: Estados Unidos-Nicaragua (DSports+)
21.10: Canadá-Bahamas (DSports 2)
21.10: Puerto Rico-Jamaica (DSports)
21.10: República Dominicana-México (DSports+)
NFL (Fútbol Americano)
22: New England Patriots-New York Giants (ESPN 2)