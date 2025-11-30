Secciones
Central Córdoba aplastó a Atlético Tucumán y clasificó a semifinales de la Copa Federal Femenina

Las “ferroviarias” golearon 4-1 en Santiago del Estero (5-1 en el global) y avanzaron a semifinales, donde enfrentarán a Santa María de Oro de Concordia.

Atlético perdió contra Central Córdoba y quedó fuera de la Copa Federal. Atlético perdió contra Central Córdoba y quedó fuera de la Copa Federal. Gentileza Lucho López.
30 Noviembre 2025

Central Córdoba de Santiago goleó 4 a 1 a Atlético en el partido de vuelta (5-1 en el global) y avanzó a las semifinales de la Copa Federal Femenina, instancia en la que enfrentará a Santa María de Oro de Concordia. El encuentro, disputado en el estadio “Alfredo Terrera”, tuvo una explicación simple: las “ferroviarias” fueron contundentes en el segundo tiempo y capitalizaron al máximo los errores del rival.

Apenas se puso en marcha el complemento llegó el 2-1. Con solo 20 segundos jugados, Nelda Pereyra definió tras una desatención defensiva. A los 18 minutos, la misma jugadora amplió la diferencia con un remate lejano que se le escurrió a la arquera Adriana Larrahona, que hasta ese momento era la figura del partido. El golpe final llegó en tiempo adicional, cuando Yisela Barraza cerró la goleada con otro disparo desde afuera del área.

Atlético había mostrado una buena imagen en la primera parte. Incluso se adelantó a los 16 minutos gracias a un tanto de Aylén Coronel. Sin embargo, a los 23, Marisol Jacobo empató de cabeza y el partido cambió su rumbo.

“No tuvimos un buen partido y el marcador lo refleja”, admitió el entrenador “decano” luego de la dura caída.

Ahora, las “decanas” deberán cambiar rápido el chip. El miércoles jugarán el clásico contra San Martín por las semifinales del Clausura. Si bien resta la definición, muy probablemente en la cancha de Argentinos del Norte.

