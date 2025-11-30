Central Córdoba aplastó a Atlético Tucumán y clasificó a semifinales de la Copa Federal Femenina

Central Córdoba de Santiago goleó 4 a 1 a Atlético en el partido de vuelta (5-1 en el global) y avanzó a las semifinales de la Copa Federal Femenina, instancia en la que enfrentará a Santa María de Oro de Concordia. El encuentro, disputado en el estadio “Alfredo Terrera”, tuvo una explicación simple: las “ferroviarias” fueron contundentes en el segundo tiempo y capitalizaron al máximo los errores del rival.