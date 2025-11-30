Atlético Tucumán se prepara para un mercado intenso y una pretemporada con cambios clave

Mientras tanto, Hugo Colace ya tiene fecha para retomar la tarea en Atlético. El entrenador llegará antes del inicio oficial de la pretemporada junto a su cuerpo técnico, con la intención de ajustar la planificación y dejar cerrada la estructura de trabajo. Será su primer contacto directo con el plantel y el complejo en este nuevo ciclo, ya con su continuidad confirmada, en un momento en el que varios futbolistas trabajan por su cuenta para mantenerse en ritmo.