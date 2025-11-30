Atlético Tucumán se prepara para un mercado intenso y una pretemporada con cambios clave

Con nueve días por delante antes del regreso oficial a los entrenamientos, Atlético Tucumán empieza a ordenar el tablero con nombres que suenan, caras que se suman desde la reserva y un cuerpo técnico que llegará antes para ajustar detalles.
La transición de diciembre no suele tener sobresaltos, pero en el club cada día empieza a sentirse más decisivo. A falta de poco más de una semana para que el plantel regrese a los trabajos, el “Decano” ya mueve piezas en privado, de manera silenciosa, preparando un mercado que recién podrá activarse el 1 de enero, cuando los contratos vigentes expiren el 31 de diciembre. Hasta entonces, todo se cocina a fuego lento y puertas adentro.
El único que logró adelantarse a ese reloj fue Leonel Di Plácido, que recibió la excepción para trabajar todo diciembre y ponerse a punto antes que el resto. Su caso, por ahora, es el único fuera de la regla y cualquier futbolista que llegue en estos días deberá hacerlo en la misma condición, con el pase en su poder.
Rumores que circulan
En los pasillos de 25 de Mayo y Chile empezaron a escucharse apellidos que generan expectativa, especialmente por su paso previo por el club. Entre los que suenan aparecen David Barbona, hoy en Defensa y Justicia, y Augusto Lotti, actualmente en Platense. Sin embargo, lo que se dice puertas adentro es que, de momento, no hay nada concreto. Son nombres instalados por la resonancia del pasado, pero sin avances reales ni negociaciones abiertas.
La estrategia, según cuentan en el club, está muy definida. No se habla de puestos específicos ni de apellidos puntuales, sí se habla de una necesidad general que se viene repitiendo en todas las áreas. Hay que sumar varios refuerzos y rodear a los juveniles con futbolistas de experiencia que permitan sostener la competencia durante todo el año.
Mientras tanto, Hugo Colace ya tiene fecha para retomar la tarea en Atlético. El entrenador llegará antes del inicio oficial de la pretemporada junto a su cuerpo técnico, con la intención de ajustar la planificación y dejar cerrada la estructura de trabajo. Será su primer contacto directo con el plantel y el complejo en este nuevo ciclo, ya con su continuidad confirmada, en un momento en el que varios futbolistas trabajan por su cuenta para mantenerse en ritmo.
Reserva protagonista
La decisión institucional es firme y la reserva tendrá un papel más visible en el armado del plantel profesional. Entre los que ya están contemplados aparecen varios nombres que tuvieron regularidad en el último semestre.
Ramiro González, lateral derecho, es una de las apuestas que se integrarán a primera y Ramiro Paunero, que vuelve tras su ausencia, también está dentro de la lista.
En el mediocampo, suenan Martín Ortega, Facundo Pimienta y tampoco se descarta a Leandro Olima, otro de los que vienen empujando fuerte desde abajo.
En ofensiva, el apuntado es el riojano Rodrigo Granillo Ocampo, que tendrá la posibilidad de trabajar bajo la mirada del cuerpo técnico principal.
La idea es observarlos, evaluar cómo se adaptan y determinar si habrá más nombres sumándose desde inferiores, algo que quedará definido sobre la marcha.
Mientras el plantel espera el lunes para volver a verse cara a cara, algunos ya comenzaron a mover el cuerpo. Carlos Abeldaño, González y Paunero adelantaron sus últimos días de trabajo con una sesión a cargo del profesor Pablo Aguirre. El viernes tuvieron ejercicios en campo y gimnasio en el complejo, una manera de no perder ritmo antes de que arranque la pretemporada formal.
No se descarta que aparezcan algunas caras nuevas de la cantera y que, si surge alguna incorporación “a la Di Plácido”, pueda sumarse desde ese mismo día.
Por ahora, en Atlético el mensaje es prudente: “vendrán varios”, pero no se adelantan puestos ni prioridades. La lógica es esperar que se liberen los contratos el 31 de diciembre y avanzar desde el 1 de enero con un mapa más despejado. Hasta entonces, todo lo que circula son conversaciones preliminares y tanteos.
La ecuación que busca el club es simple en la teoría y compleja en la práctica. Quieren mezclar experiencia con juventud, darle un salto de calidad al plantel sin romper la estructura económica y sostener un modelo que potencie a los jugadores formados en casa.
Diciembre avanza con una calma engañosa. En nueve días, el “Decano” volverá al ruedo. Y más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que el nuevo ciclo está a punto de comenzar.