Curioso Honey y Show Goes On, dos gratas sorpresas en el turf local

La carrera reservada para la nueva generación fue un espectáculo a puro vértigo y dramatismo. En los 1.600 metros del clásico “Jockey Club”, Curioso Honey construyó un triunfo que fue mucho más que una victoria: fue una muestra de madurez y una guapeza que no es fácil de encontrar en un potrillo que recién empieza a descubrirse. Con un registro de 1’39”3/5, relegó por apenas un pescuezo a Don Pipper, que vendió cara su derrota hasta los últimos metros.