Bianchi revivió la gesta de Boca en la Intercontinental 2000: "No fuimos a pasear"

“Fue una oportunidad única y no la desaprovecharon; le sacaron jugo al máximo”, aseguró. También remarcó la actitud con la que sus futbolistas afrontaron el partido. “Entendieron que no se tenían que guardar nada, porque no fuimos a pasear”, indicó. Para Bianchi, jugar una final del mundo es algo excepcional. “No llega todos los días”, afirmó, y advirtió que actuar de otra manera hubiera sido imperdonable. “Si lo hubiesen hecho distinto, no se conseguía el objetivo y no les hubiese alcanzado la vida para arrepentirse”, señaló.