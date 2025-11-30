Bianchi revivió la gesta de Boca en la Intercontinental 2000: "No fuimos a pasear"

Carlos Bianchi volvió a recordar la Copa Intercontinental 2000, la histórica victoria de Boca sobre el Real Madrid en Tokio. Con su estilo directo, el entrenador más ganador de la historia del club destacó que el plantel entendió desde el primer día que la final representaba un desafío irrepetible.
“Fue una oportunidad única y no la desaprovecharon; le sacaron jugo al máximo”, aseguró. También remarcó la actitud con la que sus futbolistas afrontaron el partido. “Entendieron que no se tenían que guardar nada, porque no fuimos a pasear”, indicó. Para Bianchi, jugar una final del mundo es algo excepcional. “No llega todos los días”, afirmó, y advirtió que actuar de otra manera hubiera sido imperdonable. “Si lo hubiesen hecho distinto, no se conseguía el objetivo y no les hubiese alcanzado la vida para arrepentirse”, señaló.
La filosofía del "Virrey": inteligencia y momentos irrepetibles
Bianchi insistió en un concepto que repite desde hace años: los equipos no solo necesitan buenos jugadores, sino futbolistas capaces de pensar. “Siempre dije que hay que tener buenos jugadores, pero más importante es que sean inteligentes”, afirmó.
Al analizar aquella conquista, reconoció que la victoria en Tokio fue una de esas oportunidades que no se repiten. Para reforzar esa idea, utilizó una analogía que sorprendió.
“Si yo supiera que no puedo comer nunca más crema chantilly, el último día me como tres o cuatro kilos. Esto es lo mismo”, dijo.
El "Chelo" Delgado y un detalle táctico que cambió la final
Bianchi también reveló cómo eligió al acompañante de Martín Palermo en el ataque. Entre Marcelo Delgado y Guillermo Barros Schelotto, se inclinó por el “Chelo”: “El Chelo estaba mejor. Así es el fútbol”, dijo.
Además, contó un detalle táctico que fue clave en el primer gol. Le pidió a Delgado que enviara los centros sin enganchar, de manera directa, porque de lo contrario “el 9 se mete dentro del arco” y los defensores del Madrid tendrían tiempo para cubrirlo. Esa indicación derivó en la jugada que abrió el marcador.
El "Virrey" también recordó la impresionante movilización de los hinchas "xeneizes" en Tokio. Aunque les habían adelantado que habría una buena concurrencia, lo que vieron los sorprendió. “No pensábamos que iba a haber tanta gente”, admitió.