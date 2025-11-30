Central Norte ganó la ida ante San Pablo: cómo fue el 1-0 y qué dejó la serie del Regional Federal

Facundo Coman apareció en el momento justo. A los 46 minutos del primer tiempo, tras un tiro libre de Braian Fernández desde la derecha que rebotó en Nelson Olima, el delantero quedó de frente al arco y definió cruzado, abajo, contra el palo derecho de Maximiliano Flores. Ese gol le dio al “Cuervo” el triunfo por 1-0 sobre San Pablo en el partido de ida de los octavos de final de la Región Norte del Regional Federal.