Central Norte ganó la ida ante San Pablo: cómo fue el 1-0 y qué dejó la serie del Regional Federal

Facundo Coman apareció en el momento justo. A los 46 minutos del primer tiempo, tras un tiro libre de Braian Fernández desde la derecha que rebotó en Nelson Olima, el delantero quedó de frente al arco y definió cruzado, abajo, contra el palo derecho de Maximiliano Flores. Ese gol le dio al “Cuervo” el triunfo por 1-0 sobre San Pablo en el partido de ida de los octavos de final de la Región Norte del Regional Federal.
Central Norte terminó imponiéndose porque generó las ocasiones más claras, especialmente luego de la media hora de juego. Hasta ese momento, era San Pablo el que había manejado la pelota, aunque sin profundidad. Su situación más nítida llegó a los 9 minutos, cuando un cabezazo de Andrés Ibáñez fue despejado por Lucas Tártalo sobre la línea.
Central Norte recién logró inquietar a los 30’, cuando Leonardo González definió desde el punto penal, aunque sin precisión. Minutos después, Agustín Mova tuvo un mano a mano frente a Flores, pero Javier Frías rechazó sobre la línea. El dominio se acentuó y, en el cierre del primer tiempo, llegó el tanto de Coman.
En el complemento, el desarrollo cambió tras la expulsión de González por doble amarilla. Con uno más, los dirigidos por Alejandro Bernat adelantaron líneas e intentaron ir por el empate, pero carecieron de claridad para vulnerar a la defensa local. Luciano Ruiz, que ingresó en San Pablo, aportó velocidad y desborde por ambos costados, aunque falló en los envíos finales.
Central Norte, incluso en inferioridad numérica, pudo haber aumentado. Coman desperdició una chance clara para el 2-0 y más tarde el ingresado Lautaro Rojas tampoco pudo convertir. Finalmente, el pitazo de Axel Santillán sentenció la historia y dejó la definición abierta para el domingo en San Pablo.
“Sacamos un resultado positivo en una llave muy pareja. En un partido difícil tuvimos las situaciones más claras. Ahora queda la vuelta en San Pablo; ojalá podamos pasar a cuartos”, dijo Coman.
En tanto, Hasan Jadur, capitán de San Pablo, lamentó la derrota. “No merecimos este resultado, pero un descuido nos costó carísimo al final del primer tiempo. En casa podemos darlo vuelta”, afirmó.
El resto de los resultados de los octavos de final del Regional Federal
Los partidos que se jugaron ayer fueron:_Río Dorado (Apolinario Saravia) 2-Los Cachorros (Salta) 2, Boroquímica (Rosario de Lerma) 1-General Güemes (Rosario de la Frontera) 1, Deportivo Monterrico 1-Talleres (Perico) 0, Deportivo Luján 0-Altos Hornos Zapla 3, Mitre (Calilegua) 2-Sportivo Pocitos 1 y Castañares (Salta) 1-Atlético San Pedro 1.