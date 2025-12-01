Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Orquesta Sinfónica de la UNT
Hace 7 Hs

¡Qué hermoso  ser testigo presencial, el viernes en el Teatro Alberdi, para disfrutar de un magnífico concierto! Este tuvo la grata coincidencia de gratos acontecimientos al ser el último concierto del año, de reencontrarnos con el Maestro Jorge Bulacia Soler, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNT como director invitado con  la interpretación de un bello programa de “Música de la Viena imperial”, con obras Johann Strauss y otros compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Franz von Suppe, y de ser la celebración del 77º aniversario de la orquesta, que fue creada el 28 de noviembre 1948. Cuando comenzó el concierto mi imaginación se transportó al teatro de la Ópera de Viena, donde anualmente la orquesta Filarmónica celebra los conciertos de fin de año, con los mejores directores orquestales del mundo, sin entrar en comparaciones, al adoptarse  la misma estructura en la ejecución de las obras, lo que fue acompañado con entusiasmo por el público presente. Para concluir con excelentes obras del programa, secundados por un homogéneo conjunto orquestal de entusiastas  y experimentados músicos, que le dieron jerarquía, y la brillante interpretación  de   la tradicional “Marcha a Redetzky” de Johann Strauss, acompañada con las simpáticas entradas de aplausos del público con la indicación del Maestro Bulacia Soler. Finalizando con la emotiva ceremonia del apagado de la velita de la torta y que se vio recompensada con los justos y efusivos aplausos y ovación  de pie del público presente, como reconocimiento  al director titular, Maestro Roberto Buffo, y al invitado Bulacia Soler, y a todos los integrantes de la orquesta, músicos y personal técnico; para todos ellos, al finalizar un brillante año musical 2025, mis mejores augurios y deseos para un fructífero nuevo año 2026.

Federico Yurcovich                                   

chachoyur@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Qué es el método de compras 54321: la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El estilo bohemio, el favorito del verano

El estilo bohemio, el favorito del verano

Comentarios