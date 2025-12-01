Cartas de lectores: Orquesta Sinfónica de la UNT

¡Qué hermoso ser testigo presencial, el viernes en el Teatro Alberdi, para disfrutar de un magnífico concierto! Este tuvo la grata coincidencia de gratos acontecimientos al ser el último concierto del año, de reencontrarnos con el Maestro Jorge Bulacia Soler, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNT como director invitado con la interpretación de un bello programa de “Música de la Viena imperial”, con obras Johann Strauss y otros compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Franz von Suppe, y de ser la celebración del 77º aniversario de la orquesta, que fue creada el 28 de noviembre 1948. Cuando comenzó el concierto mi imaginación se transportó al teatro de la Ópera de Viena, donde anualmente la orquesta Filarmónica celebra los conciertos de fin de año, con los mejores directores orquestales del mundo, sin entrar en comparaciones, al adoptarse la misma estructura en la ejecución de las obras, lo que fue acompañado con entusiasmo por el público presente. Para concluir con excelentes obras del programa, secundados por un homogéneo conjunto orquestal de entusiastas y experimentados músicos, que le dieron jerarquía, y la brillante interpretación de la tradicional “Marcha a Redetzky” de Johann Strauss, acompañada con las simpáticas entradas de aplausos del público con la indicación del Maestro Bulacia Soler. Finalizando con la emotiva ceremonia del apagado de la velita de la torta y que se vio recompensada con los justos y efusivos aplausos y ovación de pie del público presente, como reconocimiento al director titular, Maestro Roberto Buffo, y al invitado Bulacia Soler, y a todos los integrantes de la orquesta, músicos y personal técnico; para todos ellos, al finalizar un brillante año musical 2025, mis mejores augurios y deseos para un fructífero nuevo año 2026.