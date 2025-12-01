Entre las urgencias y lo relevante

Estamos a las puertas de un mes especial. Diciembre suele “llevarnos puestos”, como se dice habitualmente: despedidas de año, reuniones sociales, plazos que se vencen; dinero que no alcanza; impuestos que hay que pagar,; cuestiones laborales que es necesario cerrar; la organización de las Fiestas; los preparativos para las vacaciones y un largo etcétera suelen generar un sabor agridulce. Por un lado, hay expectativas e ilusión, pero, por el otro, una suerte de angustia, de carga pesada, como si la línea de meta (el Año Nuevo) se alejara en vez de acercarse.