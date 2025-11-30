Secciones
Messi y "Maxi" Moralez, cara a cara: el cruce “más que picante” que encendió la final del Este en la MLS

El astro argentino reaccionó con furia tras un codazo sin pelota de Moralez a Falcón. Hubo reproches, empujones, amonestaciones y tensión total antes del segundo gol del Inter Miami en la final de la Conferencia Este.

DISCUSIÓN FUERTE. Moralez y Messi protagonizaron un encontronazo en el partido entre New York City vs. Inter Miami. DISCUSIÓN FUERTE. Moralez y Messi protagonizaron un encontronazo en el partido entre New York City vs. Inter Miami.
30 Noviembre 2025

La final de la Conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y New York City FC tuvo un momento de máxima tensión cuando Lionel Messi y Maximiliano Moralez protagonizaron un cara a cara explosivo en pleno partido. El episodio se desató tras una infracción de Moralez sin pelota a Maximiliano Falcón.

El conflicto comenzó cuando el capitán del NYCFC lanzó un codazo sin pelota sobre el uruguayo. La acción desató la reacción inmediata de los futbolistas del Inter Miami, que rodearon al mediocampista rival para reclamar la falta. Entre los más indignados estaba Messi.

El furioso reproche de Messi: frente a frente con Moralez

El golpe de Moralez generó un tenso enfrentamiento entre los dos argentinos. Messi se plantó frente al capitán neoyorquino y lo increpó con un reproche furioso, lo que derivó en un cara a cara cargado de gritos y empujones. 

El incidente encendió a ambos planteles y derivó en una gresca generalizada, en la que también aparecieron Marcelo Weigandt y Rodrigo De Paul para intentar contener la situación. Aun así, la pelea no pasó a mayores.

Las amonestaciones y el gol que llegó después

Tras la intervención del árbitro, "Maxi" Moralez fue amonestado por el codazo y Weigandt recibió tarjeta amarilla por su participación en la protesta. La tensión apenas comenzaba a disiparse cuando Tadeo Allende marcó el segundo gol del Inter Miami, cambiando el ritmo del partido y dejando atrás un episodio que encendió, por unos minutos, la final del Este.

