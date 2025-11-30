Messi y "Maxi" Moralez, cara a cara: el cruce “más que picante” que encendió la final del Este en la MLS

La final de la Conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y New York City FC tuvo un momento de máxima tensión cuando Lionel Messi y Maximiliano Moralez protagonizaron un cara a cara explosivo en pleno partido. El episodio se desató tras una infracción de Moralez sin pelota a Maximiliano Falcón.
El conflicto comenzó cuando el capitán del NYCFC lanzó un codazo sin pelota sobre el uruguayo. La acción desató la reacción inmediata de los futbolistas del Inter Miami, que rodearon al mediocampista rival para reclamar la falta. Entre los más indignados estaba Messi.
El furioso reproche de Messi: frente a frente con Moralez
El golpe de Moralez generó un tenso enfrentamiento entre los dos argentinos. Messi se plantó frente al capitán neoyorquino y lo increpó con un reproche furioso, lo que derivó en un cara a cara cargado de gritos y empujones.
El incidente encendió a ambos planteles y derivó en una gresca generalizada, en la que también aparecieron Marcelo Weigandt y Rodrigo De Paul para intentar contener la situación. Aun así, la pelea no pasó a mayores.
Fuerte pelea entre los ð: Maxi Moralez ð Leo Messi ð¥ pic.twitter.com/1fx3674XHX— OlÃ© USA ðºð¸ MEX ð²ð½ (@DiarioOleUSA) November 29, 2025
Las amonestaciones y el gol que llegó después
Tras la intervención del árbitro, "Maxi" Moralez fue amonestado por el codazo y Weigandt recibió tarjeta amarilla por su participación en la protesta. La tensión apenas comenzaba a disiparse cuando Tadeo Allende marcó el segundo gol del Inter Miami, cambiando el ritmo del partido y dejando atrás un episodio que encendió, por unos minutos, la final del Este.