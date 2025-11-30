Messi y "Maxi" Moralez, cara a cara: el cruce “más que picante” que encendió la final del Este en la MLS

Las amonestaciones y el gol que llegó después

Tras la intervención del árbitro, "Maxi" Moralez fue amonestado por el codazo y Weigandt recibió tarjeta amarilla por su participación en la protesta. La tensión apenas comenzaba a disiparse cuando Tadeo Allende marcó el segundo gol del Inter Miami, cambiando el ritmo del partido y dejando atrás un episodio que encendió, por unos minutos, la final del Este.