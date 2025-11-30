El mensaje de Lionel Messi tras la clasificación histórica del Inter Miami a la final de la MLS Cup

Inter Miami vivía una noche perfecta. El 5-1 ante New York City FC no solo desató la goleada más importante de la temporada: también significó la coronación en la Conferencia Este y la clasificación a la primera final de la MLS Cup desde la creación del club. En ocho años de historia, nunca habían llegado tan lejos.
Pero mientras los festejos explotaban en el Chase Center, Lionel Messi eligió otro camino. En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos del partido y un mensaje que, más que celebrar, ordenó el vestuario. “Todavía nos queda un pasito más. Campeones de la Conferencia Este, pero nos queda la final de la MLS Cup”, escribió.
El récord que amplifica su leyenda
A la clasificación histórica del equipo se le sumó otro hito personal del capitán. Messi alcanzó las 405 asistencias en su carrera, un número que estira todavía más su condición de máximo asistidor de la historia del fútbol.
En esta semifinal volvió a brillar: habilitó a Mateo Silvetti con un pase quirúrgico y llegó a 39 participaciones directas en goles durante la temporada. Su influencia volvió a ser total, desde el armado del juego hasta el liderazgo emocional del plantel.
Post Instagram
Müller vs. Messi: el duelo que nadie imaginaba en la MLS
Si había un nombre capaz de encender la previa, era él. Thomas Müller ya dejó su mensaje. “Es una final que deseaba”, señaló.
Los antecedentes refuerzan la tensión: el alemán ganó siete de los 10 enfrentamientos decisivos ante Messi, incluida la final del Mundial 2014. Ahora, ese duelo se traslada al escenario menos pensado, en una MLS que se prepara para su partido más resonante.