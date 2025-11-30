Secciones
DeportesFútbol

El mensaje de Lionel Messi tras la clasificación histórica del Inter Miami a la final de la MLS Cup

El capitán del Inter Miami celebró el título de la Conferencia Este con un posteo en Instagram, pero advirtió que “todavía queda un pasito más”. Messi alcanzó un récord de 405 asistencias y jugará la final ante Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, en un duelo con historia mundialista.

TODOS UNIDOS. Lionel Messi celebró el pasaje a la final de la MLS, pero no se conforma con el logro. TODOS UNIDOS. Lionel Messi celebró el pasaje a la final de la MLS, pero no se conforma con el logro. Instagram @LeoMessi.
30 Noviembre 2025

Inter Miami vivía una noche perfecta. El 5-1 ante New York City FC no solo desató la goleada más importante de la temporada: también significó la coronación en la Conferencia Este y la clasificación a la primera final de la MLS Cup desde la creación del club. En ocho años de historia, nunca habían llegado tan lejos.

Pero mientras los festejos explotaban en el Chase Center, Lionel Messi eligió otro camino. En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos del partido y un mensaje que, más que celebrar, ordenó el vestuario. “Todavía nos queda un pasito más. Campeones de la Conferencia Este, pero nos queda la final de la MLS Cup”, escribió.

El récord que amplifica su leyenda

A la clasificación histórica del equipo se le sumó otro hito personal del capitán. Messi alcanzó las 405 asistencias en su carrera, un número que estira todavía más su condición de máximo asistidor de la historia del fútbol.

En esta semifinal volvió a brillar: habilitó a Mateo Silvetti con un pase quirúrgico y llegó a 39 participaciones directas en goles durante la temporada. Su influencia volvió a ser total, desde el armado del juego hasta el liderazgo emocional del plantel.

Post Instagram

Müller vs. Messi: el duelo que nadie imaginaba en la MLS

Si había un nombre capaz de encender la previa, era él. Thomas Müller ya dejó su mensaje. “Es una final que deseaba”, señaló.

Los antecedentes refuerzan la tensión: el alemán ganó siete de los 10 enfrentamientos decisivos ante Messi, incluida la final del Mundial 2014. Ahora, ese duelo se traslada al escenario menos pensado, en una MLS que se prepara para su partido más resonante.

Temas Lionel MessiNueva YorkMajor League SoccerInter MiamiMateo Silvetti
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Qué es el método de compras 54321: la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El estilo bohemio, el favorito del verano

El estilo bohemio, el favorito del verano

Comentarios