Franco Colapinto, tras el GP de Qatar: fuerte autocrítica, falta de ritmo y un final de temporada “muy difícil”

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Qatar dejó un balance negativo para el piloto argentino de Alpine. Finalizó 14º tras largar desde el pit lane en una carrera que ganó Max Verstappen, pero lo más destacado fue la contundencia de sus declaraciones posteriores. Colapinto reconoció que nunca encontró el rendimiento esperado y que el fin de semana completo estuvo marcado por la falta de ritmo y confianza.
“No tengo confianza”, admitió. “No encontré lo que quería este fin de semana. No encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor”, dijo. El argentino explicó que sufrió problemas de agarre prácticamente en todos los sectores del circuito. “Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva”, describió sobre las dificultades técnicas que lo acompañaron desde el primer entrenamiento.
Un cierre de año cuesta arriba
Colapinto fue igual de claro sobre el tramo final del campeonato. “Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil”, afirmó. A pesar de haber completado la carrera -incluso beneficiado por el toque entre su compañero Pierre Gasly y Nico Hülkenberg-, el argentino reconoció que el desgaste y la frustración se acumulan. “Ojalá que se termine pronto la temporada”, dijo, y consideró que “lo único positivo” es que solo queda una carrera: la del próximo domingo en Abu Dhabi.
Críticas al circuito de Lusail
Más allá de la autocrítica personal, Colapinto también apuntó contra el propio trazado de Lusail. Explicó que, aunque el circuito no tiene paredes, resulta extremadamente castigador. “Es un circuito duro en el que no hay paredes, pero está esa grava de mierda que no te deja irte ni un centímetro afuera”, expresó. Calificó la carrera como “muy difícil”, con curvas exigentes y pocas opciones estratégicas. “Fue muy monótona, no dio nada de oportunidades para pasar, así que, aburrido”, resumió.
Sin demasiado para rescatar del fin de semana en Qatar, Colapinto ya mira hacia la última fecha del calendario, donde intentará cerrar la temporada con mejores sensaciones en Abu Dhabi.