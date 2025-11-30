Franco Colapinto, tras el GP de Qatar: fuerte autocrítica, falta de ritmo y un final de temporada “muy difícil”

Un cierre de año cuesta arriba

Colapinto fue igual de claro sobre el tramo final del campeonato. “Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil”, afirmó. A pesar de haber completado la carrera -incluso beneficiado por el toque entre su compañero Pierre Gasly y Nico Hülkenberg-, el argentino reconoció que el desgaste y la frustración se acumulan. “Ojalá que se termine pronto la temporada”, dijo, y consideró que “lo único positivo” es que solo queda una carrera: la del próximo domingo en Abu Dhabi.