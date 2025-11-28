Franco Colapinto terminó último en la clasificación sprint del GP de Qatar

Piastri, el líder de cara a la carrera sprint
Con un tiempo de 1:20.241, Piastri saldrá en la pole position en la carrera sprint. Russell y Norris completaron el podio.
Comenzó la Q3 en Qatar
Eliminados en la Q2
Ocon, Hulkenberg, Bortoleto, Bearman y Hadjar quedaron fuera en la Q2.
Empezó la Q2 en Qatar
Colapinto, eliminado en Q1
El argentino quedó eliminado junto a Gasly, Hamilton, Lawson y Stroll.
Colapinto está último en la clasificación sprint
El argentino se estaría quedando afuera en la Q1.
Colapinto está fuera de los puestos clasificatorios
El argentino se ubica en la posición 16°.
Primera vuelta de Colapinto
El argentino registró su primer tiempo y está a 2.150 de Lando Norris (1.21.621).
Comenzó la clasificación sprint en Qatar
Final de la practica libre en Qatar
Oscar Piastri se quedó con el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Qatar, marcada por la poca actividad y la necesidad de los equipos de ajustar todo en una sola sesión. El australiano clavó un 1:20.929 y dejó atrás a su compañero Lando Norris, que quedó a apenas milésimas. Fernando Alonso sorprendió al meterse tercero, mientras que Max Verstappen, en plena pelea por el título, no pudo mostrar su mejor ritmo y terminó sexto. El argentino quedó 20° pero con un tiempo registrado con la goma dura y su compañero quedó 18°. Todo queda abierto para una clasificación que promete tensión desde la primera vuelta.
Piastri manda en la práctica
Oscar Piastri se quedó momentáneamente con lo más alto de la tabla al marcar 1:20.924, un tiempo que lo posiciona como la referencia del día. El australiano aprovechó las mejores condiciones de pista y saltó a la cima, a la espera de cómo respondan el resto de los pilotos en esta tanda.
Gasly fuera de la pista
Pierre Gasly perdió el control de su Alpine y se fue de pista en el trazado de Lusail. El francés logró regresar a boxes por sus propios medios y el equipo ya trabaja para evaluar los daños y determinar si podrá volver rápidamente a la sesión.
Colapinto se va afuera y sigue en pista
Franco Colapinto terminó yéndose de la pista en una curva: levantó leca, abortó la vuelta y regresó sin daños físicos ni mecánicos. El argentino continúa último, a más de dos segundos y medio de la punta.
Norris vuela y manda en Qatar
Lando Norris protagonizó una vuelta espectacular en Lusail: con el auto ya reparado, bajó el minuto veinte y se trepó a la cima de la clasificación provisoria. McLaren marcó un contundente 1-2 con Oscar Piastri detrás, mientras que Max Verstappen quedó tercero, a más de medio segundo del ritmo del británico.
Hadjar mueve el tablero en Lusail
En el inicio de la actividad con neumáticos blandos, Oliver Bearman y Esteban Ocon fueron los primeros en marcar tiempos, aunque ninguno pudo alcanzar el registro de George Russell. Quien sí lo consiguió fue Isack Hadjar: el piloto de Racing Bulls clavó un 1:21.819 y se adueñó momentáneamente de la cima en Lusail, sacudiendo la tabla de tiempos en el arranque de la jornada.
10 minutos para el final
McLaren afina todo: ¿hora de las blandas?
Los McLaren acaban de meterse en boxes para los últimos retoques del día. Después de un primer stint con neumáticos duros y un segundo tramo que pareció una prueba de tanque lleno, ahora el equipo podría ir a fondo pensando en las dos clasificaciones del fin de semana.
Alpine prueba a ritmo de carrera en Lusail
Los Alpine completan una tanda clave con tanque cargado y tiempos muy parejos entre sí. Franco Colapinto marcó 1:24.864 en su mejor giro, seguido por vueltas de 1:26.200 —afectado por tráfico— y 1:25.291. Pierre Gasly también se mostró consistente, con registros de 1:25.378 y 1:25.187. Para el equipo, estos datos son centrales: permiten proyectar el comportamiento del auto en ritmo de carrera y ajustar la estrategia para la jornada principal en Lusail
Russell manda y los equipos ya prueban ritmo de carrera
George Russell se mantiene al frente en la única práctica libre del fin de semana, pero el foco ya empezó a moverse más allá de la clasificación. Con menos de 20 minutos por delante, varios equipos están realizando pruebas de ritmo de carrera para ajustar los autos pensando en el domingo.
Hamilton, al límite
Lewis Hamilton protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada al salirse de pista y pasar por encima de la leca en plena tanda. El piloto de Ferrari logró recuperar el control, pero quedó relegado al 14° puesto con un tiempo de 1:22.989.
Colapinto vuelve a girar en Qatar
Franco Colapinto ya está nuevamente en la pista tras los últimos ajustes aerodinámicos en el Alpine. El argentino se ubica 18º en la tanda, a solo 61 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que marcha 17º. Un margen mínimo que muestra cómo se aprieta la mitad del pelotón en Lusail.
Russell manda; McLaren en problemas
Tras la primera media hora de actividad en Lusail, la tanda muestra un patrón claro: casi todos los pilotos están probando con tanques llenos y neumáticos duros. En ese contexto, George Russell se mantiene al frente con un 1:22.165, mientras que McLaren vuelve a encender las alarmas: sus dos autos siguen con inconvenientes y no logran ritmo competitivo en esta fase inicial.
Momento de furia de Verstappen
Max Verstappen PICANTE con Pierre Gasly
Norris, último y con serios problemas en pista
El británico de McLaren cayó al último lugar después de varios intentos fallidos para marcar una vuelta limpia. Tras permanecer varios minutos en boxes, volvió a pista, pero el auto se mostró inestable. En uno de los giros perdió el control, se fue ancho y terminó abortando la vuelta. El líder del campeonato no encuentra ritmo y deja más dudas de cara a lo que viene.
Colapinto, a 61 milésimas de Gasly en la FP1
Franco Colapinto sigue recortando diferencias en la primera práctica de Qatar. El argentino marcó 1m23s529 y se ubica 16°, apenas 61 milésimas por detrás de su compañero Pierre Gasly, que está 15° y acaba de ingresar a boxes.
Verstappen explotó contra Gasly en plena vuelta
Max Verstappen volvió a dejar una frase explosiva por radio. Durante una maniobra al límite, cuando intentaba tomar una curva por afuera, se encontró con Pierre Gasly cerrando la trayectoria por adentro. El neerlandés no ocultó su furia y lanzó un insulto directo: “¡Mi Dios! ¿Quién es este ciego idiota?”.
El australiano Gasly domina con un tiempo de 1m23s039
Colapinto mejora y Gasly sube al cuarto lugar
1m25s669 es el registro del argentino, que lo tiene 13°, a 1s4 de la punta, que ahora es de Sainz. Casi seis décimas más veloz fue su compañero de equipo. La pista mejora rápidamente y los tiempos empiezan a caer.
Russell, ahora, pone P1 al Mercedes
Con un tiempo de 1m24s790, el británico se pone primero, a medio segundo de Piastri, que está cuarto. Norris, en su primer intento, hace un registro alto que lo deja en el top 10 pero a más de un segundo de su compatriota.
Verstappen marca el ritmo en el arranque
1m25s047 es el tiempo del neerlandés que quiere su quinto título con Red Bull. 1m27s372 es el registro que establece Colapinto en su primer intento.
Colapinto, uno de los primeros en salir
Russell picó en punta en la fila india de la calle de boxes. Los pilotos arman espacio y el argentino, ahora sí, se mete en la pista después de unos minutos de espera. Hasta ahora, todos lo hacen con la goma dura.
Bandera verde: comienza la FP1
La única práctica libre del GP de Qatar se pone en marcha. Son 60 minutos para afinar todos los detalles de cara a la clasificación de la Sprint Race.
¿Cómo le fue a Colapinto en Lusail en 2024?
El año pasado, Colapinto no llegaba en las mejores condiciones: el fuerte choque de 50G en la clasificación del GP de Las Vegas había dejado a Williams complicado de repuestos para poner en la pista un auto competitivo.
El bonaerense lo sabía pero aún así no tuvo ni la oportunidad de probarlo, porque tras la primera curva Nico Hulkenberg chocó a Ocon, quien se llevó puesto a un argentino que intentó abrirse para evitar el toque, sin poder conseguirlo.
Su entonces compañero, Alex Albon, cruzó la meta 15°, diez puestos por detrás de Pierre Gasly, su actual coequiper y quien alimenta las esperanzas de una escudería que hace un año terminó sexta el Mundial y ahora ocupa el último puesto.
Norris tiene todo para festejar, pero en la F-1 no hay nada resuelto, menos con Verstappen al acecho
Pese a la descalificación de los McLaren el domingo pasado, Lando Norris mantiene una interesante ventaja de 24 puntos frente a su compañero Oscar Piastri, que parecía destinado a darle a Australia su primer campeón mundial desde Alan Jones en 1980 tras llevarse cuatro de las seis primeras carreras y ser el líder del Mundial hasta hace un mes, y sobre Max Verstappen, el tetracampeón que sabe de definiciones ajustadas y renació después de "regalar" la primera parte del año.
¿Qué espera Colapinto en Qatar?
"El año pasado al equipo le fue muy bien acá, ojalá lo repitamos y sea un buen finde. El año pasado Pierre anduvo muy bien y al equipo le da esperanza. Obviamente que hay mucho por trabajar y finde sprint abre un poco más las posibilidades", deslizó en contacto con ESPN.