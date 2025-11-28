Franco Colapinto terminó último en la clasificación sprint del GP de Qatar

11:37 hs

Final de la practica libre en Qatar

Oscar Piastri se quedó con el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Qatar, marcada por la poca actividad y la necesidad de los equipos de ajustar todo en una sola sesión. El australiano clavó un 1:20.929 y dejó atrás a su compañero Lando Norris, que quedó a apenas milésimas. Fernando Alonso sorprendió al meterse tercero, mientras que Max Verstappen, en plena pelea por el título, no pudo mostrar su mejor ritmo y terminó sexto. El argentino quedó 20° pero con un tiempo registrado con la goma dura y su compañero quedó 18°. Todo queda abierto para una clasificación que promete tensión desde la primera vuelta.