¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi?

Tras su victoria en Qatar, el holandés llega a la última fecha a solo 12 puntos de Lando Norris. Con 25 unidades en juego, el neerlandés debe ganar y esperar que el piloto de McLaren termine cuarto o peor para arrebatarle el título en Abu Dhabi.

¿SE VIENE EL PENTACAMPEONATO? Verstappen remontó en la segunda mitad del campeonato y está a 12 puntos de Lando Norris: para ganar su quinta corona, debe ser primero en el GP de Abu Dhabi y esperar que el británico termine fuera del podio. ¿SE VIENE EL PENTACAMPEONATO? Verstappen remontó en la segunda mitad del campeonato y está a 12 puntos de Lando Norris: para ganar su quinta corona, debe ser primero en el GP de Abu Dhabi y esperar que el británico termine fuera del podio.
30 Noviembre 2025

El campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 llegó a su punto máximo de tensión. La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar evitó la coronación anticipada de Lando Norris y estiró la definición hasta la última fecha del calendario, que se disputará el próximo fin de semana en Abu Dhabi.

La temporada se resolverá con solo 25 puntos en juego y una diferencia mínima entre los tres pilotos que aún pelean por el título.

Cómo quedó el Mundial de Pilotos tras Qatar

La tabla llega ajustadísima al cierre:

1º Lando Norris: 408 puntos

2º Max Verstappen: 396 puntos

Oscar Piastri: 392 puntos

Norris sigue dependiendo de sí mismo, pero la presión es total: cualquier error en Yas Marina puede costarle el campeonato.

Qué necesita Verstappen para ser campeón

El neerlandés llega obligado a cumplir una combinación específica:

- Ganar el Gran Premio de Abu Dhabi.

- Que Lando Norris termine 4º o peor.

Si Norris gana, se consagra automáticamente. Pero si Verstappen gana y su rival queda fuera del podio, habrá campeón nuevo.

El desempate favorece a Verstappen

Un dato clave: si ambos empatan en puntos tras Abu Dhabi, el primer criterio de desempate es el número de victorias en la temporada. En ese rubro, Verstappen supera a Norris, por lo que un empate lo convierte en campeón.

El Verstappen de Qatar: impecable, agresivo y decisivo

El neerlandés mostró en Lusail su mejor versión cuando más lo necesitaba. El podio lo completaron Oscar Piastri (2º) y Carlos Sainz (3º), mientras que Norris no pudo cerrar el campeonato.

