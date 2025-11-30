¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi?

El campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 llegó a su punto máximo de tensión. La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar evitó la coronación anticipada de Lando Norris y estiró la definición hasta la última fecha del calendario, que se disputará el próximo fin de semana en Abu Dhabi.
La temporada se resolverá con solo 25 puntos en juego y una diferencia mínima entre los tres pilotos que aún pelean por el título.
Cómo quedó el Mundial de Pilotos tras Qatar
La tabla llega ajustadísima al cierre:
1º Lando Norris: 408 puntos
2º Max Verstappen: 396 puntos
3º Oscar Piastri: 392 puntos
Norris sigue dependiendo de sí mismo, pero la presión es total: cualquier error en Yas Marina puede costarle el campeonato.
Qué necesita Verstappen para ser campeón
El neerlandés llega obligado a cumplir una combinación específica:
- Ganar el Gran Premio de Abu Dhabi.
- Que Lando Norris termine 4º o peor.
Si Norris gana, se consagra automáticamente. Pero si Verstappen gana y su rival queda fuera del podio, habrá campeón nuevo.
El desempate favorece a Verstappen
Un dato clave: si ambos empatan en puntos tras Abu Dhabi, el primer criterio de desempate es el número de victorias en la temporada. En ese rubro, Verstappen supera a Norris, por lo que un empate lo convierte en campeón.
El Verstappen de Qatar: impecable, agresivo y decisivo
El neerlandés mostró en Lusail su mejor versión cuando más lo necesitaba. El podio lo completaron Oscar Piastri (2º) y Carlos Sainz (3º), mientras que Norris no pudo cerrar el campeonato.