La amenaza que llegó a una facultad de la Universidad de La Plata: "Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible"

La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suspendió todas las clases de este viernes tras recibir una amenaza de ataque armado a través de un correo electrónico. El mensaje, enviado desde la cuenta “Belcebu 764”, llegó a distintos mails de dependencias y facultades y generó una inmediata preocupación entre estudiantes, docentes y autoridades.
“Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme”, advirtió el autor del correo, quien también afirmó que se presentaría “con una escopeta en la mano” y con “explosivos y armas blancas en la mochila” para “asesinar a la mayor cantidad de gente posible”. En el mensaje, que incluía fotos de supuestos rifles, insistió: “No va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”.
La gravedad de las amenazas activó de inmediato el protocolo de emergencia. Las autoridades decidieron evacuar el edificio de la Facultad de Artes, ubicado en diagonal 78, a metros de Plaza Rocha, mientras se alertaba a las fuerzas de seguridad. El vocero de la UNLP, Gonzalo Albín, confirmó que la situación “sorprendió a todos” y que la denuncia fue realizada apenas se tomó conocimiento del correo. “Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades. Lo que hicimos fue hacer la denuncia policial”, explicó en diálogo con TN.
La investigación quedó en manos del Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. En paralelo, la universidad reforzó las medidas de seguridad. “Tomamos las medidas precautorias con toda la guardia edilicia de la UNLP más la Policía Bonaerense y Federal estableciéndose en las distintas facultades y dependencias”, detalló Albín.
Por estas horas, la UNLP permanece en máxima alerta mientras avanza la investigación judicial para identificar al responsable del mensaje y garantizar que no exista riesgo para estudiantes, docentes y trabajadores.