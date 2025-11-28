La amenaza que llegó a una facultad de la Universidad de La Plata: "Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible"

La gravedad de las amenazas activó de inmediato el protocolo de emergencia. Las autoridades decidieron evacuar el edificio de la Facultad de Artes, ubicado en diagonal 78, a metros de Plaza Rocha, mientras se alertaba a las fuerzas de seguridad. El vocero de la UNLP, Gonzalo Albín, confirmó que la situación “sorprendió a todos” y que la denuncia fue realizada apenas se tomó conocimiento del correo. “Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades. Lo que hicimos fue hacer la denuncia policial”, explicó en diálogo con TN.