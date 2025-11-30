"El Kimchi es el asado de Corea del Sur": la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

Al ingresar al lugar, las organizadoras recibieron a cada persona con una degustación de kimchi y un recuerdo típico del país asiático. Ese primer bocado introdujo un sabor profundo, lleno de capas y texturas que invaden el paladar. La comida es una preparación fermentada hecha principalmente con col china, aunque también existen variantes con rábanos o pepinos. Se combina con ají rojo molido, conocido como ajo, cebolla, cebolla de verdeo y, en muchas recetas, salsa de pescado. El resultado posee un aroma intenso y definido, difícil de confundir con otro alimento. El sabor se distingue por su complejidad. Es salado y picante desde el primer contacto, con una acidez que aparece segundos después y que recuerda a la fermentación láctica del chucrut.