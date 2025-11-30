Las galletitas y el imperio

Las galletas tienen una historia fascinante. Antes de que ninguna de ellas fuera humillada con el término cookie tuvieron una vida heroica. Nacieron para viajar. De ahí que la madre de todas sea la marinera: alimento de soldados, marineros, exploradores y peregrinos. Mucho antes de las cafeterías cursis con frases que confunden la noción de existencia con mandarse un muffin del tipo “si el pasado ya pasó y el futuro todavía no es, es el momento de una dona de pistacho”, las galletas fueron pensadas para durar, no para gustar. Fueron tecnología de supervivencia. Hoy, curiosamente, parece insinuarse un regreso al no-gusto con los panes costra-de-masa-madre y las semoladas-milanesa-de-chía. Surgen en Roma como Panis Nauticus que junto al Panis Militaris conquistaron el mundo conocido.