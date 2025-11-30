Secciones
Sociedad› AL MAL TIEMPO

Las galletitas y el imperio
Las galletitas y el imperio
Santiago Garmendia
Por Santiago Garmendia Hace 15 Hs

Las galletas tienen una historia fascinante. Antes de que ninguna de ellas fuera humillada con el término cookie tuvieron una vida heroica. Nacieron para viajar. De ahí que la madre de todas sea la marinera: alimento de soldados, marineros, exploradores y peregrinos. Mucho antes de las cafeterías cursis con frases que confunden la noción de existencia con mandarse un muffin del tipo “si el pasado ya pasó y el futuro todavía no es, es el momento de una dona de pistacho”, las galletas fueron pensadas para durar, no para gustar. Fueron tecnología de supervivencia. Hoy, curiosamente, parece insinuarse un regreso al no-gusto con los panes costra-de-masa-madre y las semoladas-milanesa-de-chía. Surgen en Roma como Panis Nauticus que junto al Panis Militaris conquistaron el mundo conocido.

Egipcios y griegos ya horneaban panes secos que podían resistir semanas sin echarse a perder. Los romanos los llevaban a campaña como parte de la ración diaria. En la Edad Media aparece la galleta “náutica”: un bloque casi indestructible que acompañó a los navegantes durante meses. Eran duras hasta la violencia y solo se volvían comestibles cuando se las remojaba en caldo, vino o agua. Hoy, en cambio, a las tostadas de pan integral o masa madre (pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba…) les ponen dos huevos, palta y, en algunas versiones, queso blanco y chucrut para que tengan gusto.

Un tema importante es la galletita de cortesía, pequeño subsidio emocional de las cafeterías actuales que hoy está en peligro. Sabemos que es residuo de cocina: por eso se sirven dados de panettone de enero a marzo y, si sobrara, tendríamos Navidad todo el año en lo que a galletitas respecta. Por eso es un error no comerla: el riesgo de que vuelva a la mesa es alto. Se recomienda darle para que haya rotación y no panettone eterno.

Las galletitas y el imperio

El asunto es que no se la puede pedir. Hay de todo para conseguirla: los que llaman al mozo en voz baja para que les traigan otra (los delata el la seña del circulito con los dedos), los que practican el pillaje ajeno, los que ensayan argumentos lastimosos para que el otro convide, con generosidad teatral. Como no se pide, tampoco se puede reprochar su ausencia, cada vez más frecuente. Y no lo digo en tanto consumidor: lo digo como señal de alerta.

Edward Gibbon mostró en su monumental Historia de la decadencia y caída del Imperio romano que los imperios no caen por un estallido único. La ciudad a la que llevaban todos los caminos ya acusaba improlijidades y mezquindades: cloacas saturadas, edificios descuidados, mercados caóticos, menos inversión cívica, menos obras, ricos encerrados en sus villas, más desigualdad. Me imagino a Gibbon leyendo la reducción (cuando no la desaparición) de este guiño de cordialidad panadera, al tiempo que prospera la lujuria de los tostones con chucrut, como una señal pequeña, pero perfectamente inquietante.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
2

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
3

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
4

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
El Kimchi es el asado de Corea del Sur: la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

"El Kimchi es el asado de Corea del Sur": la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Comentarios