Pareceres: percepción negativa de actividad pero datos positivos

Más con las inquietudes. La industria manufacturera suele ser considerada referencia de la salud de la economía en parte por prejuicio (infundados rechazos al agro y los servicios) en parte porque las Pymes industriales están entre las firmas potencialmente más dinámicas, o al menos de mayor alcance para una dinámica de recuperación del empleo. Por eso este agrupamiento y sus partes son objeto de atención y como nadie festeja cuando crece pero todos se quejan cuando se achican la imagen es desproporcionadamente mala. Pero no es sólo que Industria Manufacturera cayó sino que dentro de ella hay realidades muy diferentes. Por ejemplo, según la Came la producción industrial de las Pymes cayó 5,2 por ciento interanual en septiembre aunque el uso de capacidad productiva instalada se mantuvo como en agosto cerca del 60 por ciento. El 9 de diciembre se publicará el informe del Indec sobre la industria manufacturera y allí podrán analizarse detalles.