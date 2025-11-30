Vincent Travel, la agencia que transforma tu viaje en una experiencia inolvidable

Tanto en San Miguel de Tucumán como en Concepción, ofrece un servicio integral de turismo estudiantil de máxima calidad y seguridad, con paquetes personalizados y destinos que fortalecen lazos y generan recuerdos imborrables.
Desde hace más de 15 años, Vincent Travel se dedica a transformar cada viaje en una vivencia inolvidable, distinguiéndose por un servicio integral que combina calidad, seguridad y calidez humana.
La agencia se especializa en turismo estudiantil, organizando viajes nacionales e internacionales diseñados para marcar una etapa única en la vida de los pasajeros. El equipo profesional de Vincent comprende que cada grupo es especial, por lo que la planificación de cada detalle se realiza con dedicación para asegurar confianza, seguridad y atención personalizada desde el primer contacto hasta el regreso a casa. Además, se diseñan paquetes a medida, totalmente adaptados a las necesidades específicas de cada colegio.
Su propietario, Sergio Luna, remarca que el objetivo es claro: que cada destino se convierta en una aventura única, fortaleciendo los lazos del grupo y generando recuerdos imborrables para los estudiantes y sus familias.
Servicio premium
Los paquetes de viaje se destacan por ofrecer:
- Transporte de última generación y unidades de apoyo durante todo el recorrido. En el caso del viaje a Bariloche, se utiliza transporte aéreo con Aerolíneas Argentinas y JetSmart Airlines.
- Hotelería exclusiva en hoteles seleccionados de 3 y 4 estrellas.
- Régimen de comidas que incluye servicio de comidas en viaje y el sistema de pensión completa con gastronomía sistema buffet, atendiendo también a dietas especiales.
- Coordinación de grupos con coordinadores y guías de viaje acompañantes durante todo el trayecto.
- Asistencia médica y seguros con médicos acompañantes.
- Regalos y beneficios como el kit de viaje oficial Vincent, ayuda económica y pasajeros liberados. En el viaje a Bariloche se incluye, adicionalmente, ropa de nieve.
- Excursiones y actividades seguras. Para primarios, se ofrecen actividades aptas para sus edades y complejos exclusivos. Para secundarios, destinos como Villa Carlos Paz, Bariloche y el internacional Camboriú incluyen complejos recreativos, actividades exclusivas de egresados, y playas principales en el caso de Brasil.
- Actividades Nocturnas y fiestas temáticas y privadas en boliches exclusivos para egresados.
“Solo para exigentes”
Conmemorando su 15 Aniversario con su lema “Solo para exigentes”, Vincent Travel invita a las instituciones educativas y a las familias de los estudiantes a conocer su propuesta. Pueden hacerlo de manera presencial en:
- Casa Central: 9 de Julio 188, San Miguel de Tucumán.
- Sucursal: Raúl Alfonsin 1445, Concepción de Tucumán.
O llamando al teléfono 381 218 9897. Otra opción es su página web: www.vincentravel.tur.ar