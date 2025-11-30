Grand Hotel Santa Teresita: el pasado y el presente de un emblema frente al mar

El Grand Hotel Santa Teresita se prepara para la temporada de verano 2025/2026 con expectativas positivas. Según explicó Ernesto Cudmani, Gerente Comercial del establecimiento, el comportamiento de las reservas muestra un cambio respecto de otros años. “Esperamos el verano con muchas expectativas. A diferencia de otras temporadas, notamos que la gente está tomando reservas un poco sobre la hora. Este año fue muy difícil para todos y demoraron un poco al momento de decidir por las vacaciones”, señaló.
A pesar de esta tendencia, el hotel continúa sumando huéspedes frecuentes y nuevos visitantes que llegan recomendados por quienes ya lo conocen. “Cada año sumamos nuevos amigos de todo el país… recibimos huéspedes frecuentes, fieles a elegirnos para su descanso en la Costa”, destacó Cudmani.
La ubicación en Punta Mogotes refuerza estas expectativas. Mar del Plata avanza con nuevas obras y propuestas, entre ellas un centro comercial de gran escala en desarrollo sobre la zona del Puerto que ofrecerá tiendas, gastronomía y espacios culturales. Para Cudmani, la ciudad sigue siendo un destino para todos los presupuestos: “Mar del Plata es un destino para todos los bolsillos… podés encontrar desde alojamiento y restaurantes muy económicos hasta sitios diferenciales con productos más costosos”.
En cuanto a promociones, el gerente comercial explicó que en verano la estrategia es personalizada. “Cuando nos contactan para formalizar una reserva, mantenemos una charla cuyo resultado es el beneficio para el turista en forma individual, a la medida del deseo de cada pasajero. Siempre hay una bonificación o servicio personalizado como atención de nuestro hotel”, afirmó. Esta filosofía sigue la enseñanza del fundador, Ramón Diéguez: “Cada mañana, cada día, el huésped debe sentir que está en su propia casa”.
Con el nombre de “La Casa de la Empleada”, el edificio fue construido en 1946 por Monseñor Miguel De Andrea junto a la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas (FACE) y aún conserva su impronta original: arquitectura amplia, vistas privilegiadas y servicios pensados para el descanso y la recreación. Con casi 80 años de historia de su infraestructura, el Grand Hotel Santa Teresita mantiene ese concepto, ofreciendo una tarifa accesible con una gran variedad de prestaciones incluidas: desayuno buffet, solárium, piscina climatizada cubierta con vista al mar, juegos infantiles, sala de juegos, cine, gimnasio express y circuito de SPA. Solo la cena tiene costo adicional.
Frente al mar y a los balnearios de Punta Mogotes, el Grand Hotel Santa Teresita combina tradición, comodidad y servicios para una estadía pensada para toda la familia. Además, dentro del complejo se encuentra la histórica Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, un ícono del lugar.