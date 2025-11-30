Grand Hotel Santa Teresita: el pasado y el presente de un emblema frente al mar

Con el nombre de “La Casa de la Empleada”, el edificio fue construido en 1946 por Monseñor Miguel De Andrea junto a la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas (FACE) y aún conserva su impronta original: arquitectura amplia, vistas privilegiadas y servicios pensados para el descanso y la recreación. Con casi 80 años de historia de su infraestructura, el Grand Hotel Santa Teresita mantiene ese concepto, ofreciendo una tarifa accesible con una gran variedad de prestaciones incluidas: desayuno buffet, solárium, piscina climatizada cubierta con vista al mar, juegos infantiles, sala de juegos, cine, gimnasio express y circuito de SPA. Solo la cena tiene costo adicional.