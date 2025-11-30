El Sheraton Tucumán presenta su propuesta de verano con una experiencia de descanso y confort en pleno corazón de la ciudad

Con la llegada de los meses más cálidos, el Hotel Sheraton Tucumán lanzó su Paquete Verano, una propuesta pensada para quienes buscan desconectar, relajarse y disfrutar de una experiencia de primer nivel sin salir de la provincia.
Ubicado estratégicamente en una de las zonas más destacadas de San Miguel de Tucumán, el hotel invita a vivir el verano desde un lugar diferente: confort, servicio de excelencia y una combinación ideal entre relax, gastronomía y bienestar.
La promoción incluye alojamiento en habitación clásica en base doble o modalidad Family Plan, con desayuno buffet en el Restaurante Mora, un espacio gastronómico que se ha consolidado como uno de los referentes de la cocina local. A esto se suma el acceso completo a las instalaciones del Sheraton Fitness, que comprenden gimnasio, sauna seco y húmedo e hidromasaje interno climatizado, disponible para mayores de 16 años. Todo esto, además del acceso a la hermosa pileta, que es la joya del hotel.
Otro de los beneficios destacados es el estacionamiento, sujeto a disponibilidad, un valor agregado importante para quienes llegan al hotel en vehículo. Además, los huéspedes cuentan con un 20 % de descuento exclusivo en el Restaurante Mora durante toda su estadía y la posibilidad de realizar late check-out sin cargo hasta las 16:00 horas, extendiendo así la experiencia de descanso hasta el último momento.
Desde el hotel destacan que el paquete está pensado tanto para escapadas en pareja como para viajes familiares, e incluso para quienes desean tomarse unos días de descanso sin salir de la provincia. El objetivo es ofrecer una experiencia integral, donde el huésped se sienta acompañado desde su llegada hasta el momento de su partida.
La promoción requiere un mínimo de dos noches de alojamiento y ofrece beneficios adicionales a medida que se prolonga la estadía. Bajo el lema “Más te hospedás, más descuentos tenés”, la propuesta busca incentivar vacaciones más largas y experiencias más completas.
Con esta iniciativa, el Sheraton Tucumán refuerza su posicionamiento como una de las principales opciones de alojamiento premium en la provincia, combinando comodidad, servicios de alta gama y una ubicación privilegiada, ideal tanto para turistas como para residentes que desean vivir el verano de una manera diferente.