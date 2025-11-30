El Sheraton Tucumán presenta su propuesta de verano con una experiencia de descanso y confort en pleno corazón de la ciudad

La promoción incluye alojamiento en habitación clásica en base doble o modalidad Family Plan, con desayuno buffet en el Restaurante Mora, un espacio gastronómico que se ha consolidado como uno de los referentes de la cocina local. A esto se suma el acceso completo a las instalaciones del Sheraton Fitness, que comprenden gimnasio, sauna seco y húmedo e hidromasaje interno climatizado, disponible para mayores de 16 años. Todo esto, además del acceso a la hermosa pileta, que es la joya del hotel.