Howard Johnson Yerba Buena: verano en modo resort, sin salir de la ciudad

El hotel invita a disfrutar unas vacaciones inolvidables con espíritu de resort: dos piscinas climatizadas -una cubierta y “a prueba de lluvias”-, animación para los chicos, amplios jardines, spa, gastronomía destacada y beneficios especiales para familias.
Howard Johnson Yerba Buena vuelve a convertirse en el gran plan de vacaciones “cerquita de casa”, ideal para quienes buscan vivir días de descanso con ambiente de resort, pero sin hacer kilómetros de viaje. Ubicado sobre avenida Aconquija, a los pies del cerro San Javier y a minutos del centro tucumano, el hotel combina naturaleza, confort y entretenimiento para todas las edades.
En su propuesta veraniega, el hotel pone el foco en dos de sus grandes protagonistas: las piscinas climatizadas. Por un lado, la pileta cubierta con hidromasaje, perfecta para chapuzones asegurados incluso cuando el clima no acompaña. Por el otro, la piscina al aire libre, rodeada de jardines con palmeras y pinos, ideal para quienes aman el sol. Ambas conforman el corazón del hotel, donde las familias pasan horas de diversión y relax.
Los chicos encuentran un mundo propio dentro del hotel: animación todos los fines de semana, juegos al aire libre renovados, y dos salas equipadas con pool, playstation, metegol, sapo y ping-pong. Mientras ellos se entretienen, los adultos tienen su momento en el spa, con masajes, tratamientos y baños sauna -húmedo y seco- pensados para recuperar energía.
La experiencia se completa con la propuesta gastronómica de Check Restó & Pintas, que ofrece desde picadas en el patio cervecero hasta platos gourmet para almuerzos y cenas. El pool bar, a metros de las piscinas, invita a cerrar cada jornada con tragos y picadas mientras los chicos siguen jugando a la vista de todos.
Fiel a su espíritu sustentable, Howard Johnson Yerba Buena sostiene el reconocimiento que lo posicionó como uno de los tres mejores de Latinoamérica dentro de la cadena en 2023. Es el único hotel de Tucumán con la Ecoetiqueta Hoteles Más Verdes en Nivel Avanzado, reforzada desde marzo con su sistema de 80 paneles solares, que ya cubren cerca del 30% de la energía eléctrica del complejo.
Para estas vacaciones, el hotel renueva su Family Plan, con menores sin cargo compartiendo habitación con los adultos, lo que lo convierte en una opción ideal para viajes familiares. Además, quienes reserven a través de Club LA GACETA acceden a un 15% de descuento exclusivo.
Con todo esto, Howard Johnson Yerba Buena se consolida nuevamente como el “resort urbano” perfecto para vivir unas vacaciones diferentes, combinando descanso, naturaleza y entretenimiento, a solo minutos de casa.
Info y reservas:
www.hjyerbabuenhttps://www.hjyerbabuena.com.ar/a.com.ar – Tel. 381 425 6370 / 425 7796 – WhatsApp: 381 465 7287.