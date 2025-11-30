Howard Johnson Yerba Buena: verano en modo resort, sin salir de la ciudad

En su propuesta veraniega, el hotel pone el foco en dos de sus grandes protagonistas: las piscinas climatizadas. Por un lado, la pileta cubierta con hidromasaje, perfecta para chapuzones asegurados incluso cuando el clima no acompaña. Por el otro, la piscina al aire libre, rodeada de jardines con palmeras y pinos, ideal para quienes aman el sol. Ambas conforman el corazón del hotel, donde las familias pasan horas de diversión y relax.