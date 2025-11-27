Vacaciones en Argentina 2026: los dos destinos patagónicos perfectos para amantes de la naturaleza

Ubicado en la cordillera y próximo a Epuyén y El Bolsón, El Hoyo funciona como un punto estratégico para explorar la Patagonia andina. Entre sus actividades recomendadas se destacan el senderismo por rutas de montaña, la pesca en arroyos y lagos, la visita al reconocido laberinto -uno de los más grandes de Sudamérica- y el recorrido por la Ruta del Tejuelón, que conecta con pueblos cercanos a través de paisajes de enorme atractivo.