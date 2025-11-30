Sexualmente hablando: costumbres nupciales

El escritor británico Stephen Arnott refiere una serie de antiguas -y curiosas- costumbres nupciales, muy diferentes a las modernas. En la Edad Media, por ejemplo, en ciertas ocasiones se “convidaba” a los invitados a la noche de bodas. Tal vez porque la no consumación del matrimonio era una de las pocas vías que permitían su anulación: acompañar a los novios era una manera efectiva de asegurarse que las cosas empezaran como debían. A menudo asistía también el sacerdote, que bendecía el lecho. Y hasta un invitado podía llegar más lejos y desvestir a la pareja.