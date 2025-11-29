El delantero del semillero que pide pista para la Primera de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán ya piensa en el 2026 y entre los juveniles que asoman para integrarse al plantel profesional aparece un nombre que empieza a sonar cada vez más fuerte: Rodrigo Granillo González, delantero de 20 años, riojano, autor de goles clave en la Reserva y una de las grandes apuestas del club para el próximo año. Con un año inolvidable a cuestas, el atacante habló con LA GACETA y compartió su historia, sus sueños y sus objetivos para el futuro inmediato.