José Pérez y Juan Manuel Molinuevo, las figuras de Huirapuca, campeón del Seven de Aguilares

Los dos jugadores fueron determinantes en la consagración: Pérez apoyó dos tries decisivos y Molinuevo aportó un try y todas las conversiones. Tras el título, hablaron del presente del equipo, del vínculo especial de Huira con el seven y del gran objetivo rumbo al Seven de Tafí del Valle.

CELEBRACIÓN. Después del partido, los jugadores de Huirapuca se reunieron para festejar el título. CELEBRACIÓN. Después del partido, los jugadores de Huirapuca se reunieron para festejar el título. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

Huirapuca volvió a demostrar por qué el seven es parte de su ADN. Con un rendimiento sólido, dos títulos (Oro y Plata) y una final dominante ante Universitario “A” (33-7), el club concepcionense cerró un fin de semana perfecto en el Seven de Aguilares. Entre los protagonistas del título sobresalieron José Pérez, autor de dos tries claves, y Juan Manuel Molinuevo, que aportó un try y todas las conversiones.

Pérez fue determinante en el duelo decisivo. Su corrida desde campo propio, esquivando tackles y acelerando en el momento justo, inició la remontada del equipo. Tras el título, el jugador no ocultó su felicidad: “La verdad es que venimos entrenando desde que terminó la temporada. Nos gusta mucho jugar al seven, más todavía a nosotros en Huira. Este torneo lo disfrutamos muchísimo y se nos dio”, expresó.

El jugador reconoció que también tienen en mente lo que viene. “Ahora estamos preparándonos para el Seven de Tafí. Ese es el gran objetivo. Ojalá podamos llegar bien, competir y disfrutar como siempre”, dijo.

Para Pérez, volver a ganar en Aguilares tiene un valor emocional especial. “Es muy lindo salir campeón acá. El año pasado también se nos dio, y encima queda cerquita para nosotros. Eso hace que venga mucha gente del club a acompañar. Es hermoso tener a nuestra gente cerca”, explicó. Contó además que su familia estuvo presente. “Vinieron todos. Eso me pone muy contento”, indicó.

Molinuevo, conductor y voz de mando dentro del equipo, coincidió en que la modalidad los identifica. “Siempre es lindo jugar al seven. A nosotros nos encanta. Estuvimos bien durante todo el torneo y por eso nos quedamos con el campeonato”, afirmó.

Cuando se le preguntó por qué Huirapuca rinde tanto en esta modalidad, lo explicó con naturalidad. “De que subís al plantel superior, los más grandes te inculcan el seven. Nos sentimos cómodos, lo disfrutamos y lo jugamos mucho”, señaló.

El back también valoró repetir el título en Aguilares. “Cada torneo es distinto. Siempre hay rivales nuevos y si no estás bien, no ganás. Nosotros venimos jugando seven desde hace tres semanas y esto es resultado del trabajo de todos”, dijo.

Sobre su try en la final, Molinuevo dijo: “Por suerte se me dio. Fue un aporte más para el equipo”. Y sobre su sueño personal, no dudó. “Ahora quiero prepararme bien para el año que viene y poder consolidarme en Primera. Ese es mi objetivo”, finalizó.

Con Pérez y Molinuevo como estandartes, “Huira” volvió a celebrar en una cancha donde se siente como en casa. Y lo hizo jugando a lo que mejor sabe: seven puro, veloz y efectivo.

