José Pérez y Juan Manuel Molinuevo, las figuras de Huirapuca, campeón del Seven de Aguilares

Huirapuca volvió a demostrar por qué el seven es parte de su ADN. Con un rendimiento sólido, dos títulos (Oro y Plata) y una final dominante ante Universitario “A” (33-7), el club concepcionense cerró un fin de semana perfecto en el Seven de Aguilares. Entre los protagonistas del título sobresalieron José Pérez, autor de dos tries claves, y Juan Manuel Molinuevo, que aportó un try y todas las conversiones.