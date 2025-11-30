Qué podés hacer este domingo en Tucumán

Desde las 21.30, la psicóloga y comunicadora Sofía Calvo estará en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), para presentar “Es hora de hablar”, una propuesta que se anuncia como “un espacio abierto para que pongamos en palabras las cosas que nos pasan a todos y a todas de una manera sencilla de entender y desestructurada”. “¿Por qué nos presionamos tanto? ¿Cuánto nos influye lo que nos dicen? ¿Por qué es tan difícil vincularse? ¿Se puede amar en libertad?”, son las preguntas disparadoras que plantea con el propósito final de “reírnos, reflexionar y hablar porque lo importante, finalmente, es darnos cuenta de que a todos nos atraviesan -más o menos- las mismas cosas, ya que no hay nada más sanador”, adelanta. Calvo vincula cuestiones de profundidad emocional con el humor cotidiano para abordar la autoexigencia, los vínculos, la ansiedad y el miedo a mostrarse vulnerable ante la mirada del otro.