Qué podés hacer este domingo en Tucumán

Folclore
Peña en la capital y festival en San Andrés
Al mediodía, la peña La Casa de Yamil (España 153) renueva su cartelera con la participación en vivo de Pedro Sisali (foto) y de Sangre Santiagueña para un almuerzo criollo ambientado con los ritmos folclóricos norteños. Por la tarde, desde las 19.30 y con acceso libre y gratuito, en el Complejo de los Visitadores Médicos de San Andrés se celebrarán las Fiestas Patronales con un festival con la presencia de Néstor Garnica, Los Herrera, Santa Marta, Alejandro Véliz, Christian Herrera, Pochi Chávez, Los 3 del Río, La Yunta, Sofi Salomón, Belén Herrera y Colo Wilde, junto a academias tradicionalistas y de malambo.
Milonga popular
Cita en la plaza Urquiza
Como ya es una tradición, la milonga popular de la plaza Uquiza volverá a instalarse desde las 20.30 sobre 25 de Mayo al 800, con pista abierta.
Sofía Calvo
“Es hora de hablar” en el Centro Virla
Desde las 21.30, la psicóloga y comunicadora Sofía Calvo estará en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), para presentar “Es hora de hablar”, una propuesta que se anuncia como “un espacio abierto para que pongamos en palabras las cosas que nos pasan a todos y a todas de una manera sencilla de entender y desestructurada”. “¿Por qué nos presionamos tanto? ¿Cuánto nos influye lo que nos dicen? ¿Por qué es tan difícil vincularse? ¿Se puede amar en libertad?”, son las preguntas disparadoras que plantea con el propósito final de “reírnos, reflexionar y hablar porque lo importante, finalmente, es darnos cuenta de que a todos nos atraviesan -más o menos- las mismas cosas, ya que no hay nada más sanador”, adelanta. Calvo vincula cuestiones de profundidad emocional con el humor cotidiano para abordar la autoexigencia, los vínculos, la ansiedad y el miedo a mostrarse vulnerable ante la mirada del otro.
La Sodería
Un homenaje en “450”
Liliana Ale, Karina Toloza y María Elena González, con Mónica Daneri de invitada, repondrán esta tarde la obra teatral “450” -foto-, un homenaje a la lucha de la dirigente de jubilados y pensionados de la década del 90 Norma Plá, “a todas las personas que trabajaron y trabajan (fuera de casa o en tareas de la casa o de cuidados) y esperan jubilarse o ya lo están”. La función será desde las 20.30 en La Sodería (Juan Posse 1.141).
Muestra
“La boda” en la Sala Belgrano
Los alumnos de Sala Ross vuelven al teatro Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765) para presentar esta vez “La boda (historias bajo la Luna)”, desde las 20. La obra entrelaza fragmentos de “Bodas de sangre” de Federico García Lorca y revive el mito del Cortijo del Fraile en una versión íntima, poética y profundamente humana, como parte de muestras 2025 de sus talleres, centradas en relatos que emocionan y te invitan a pensar.
La paloma
Búsqueda de identidad
Hoy a las 20, en La Paloma (Santiago del Estero 1.352), volverá a escena “La sexualidad de Sandra” -foto-, un texto de Maximiliano Gallo protagonizado por Mica Gramajo López y Maximiliano San Juan y dirigido por Facundo Vega Ancheta. La acción comienza cuando Clara cita a Férula en una plaza para pasar un tiempo juntas y charlar de los cruces entre el amor y el deseo, entre ficción y realidad, entre lo femenino y lo masculino, entre la vida y la muerte. “Es un planteo contemporáneo que incomoda, emociona y hace reflexionar a los espectadores”, adelanta el director.
Teatro
Reponen dos obras galardonadas en los premios Artea
“La olorosas aventuras de William Calderón” fue una de las grandes sorpresas de la reciente premiación de los Artea, la ceremonia donde se reconoce las mejores producciones teatrales tucumanas de la temporada. La obra para la familia se alzó con cinco estatuillas: comedia; espectáculo para niños y niñas; banda sonora original (elaborada por Máximo Gómez, quien dirige la puesta); actor revelación para Lucas Acevedo y protagónico en comedia para Lucas Ferrán Gómez.
El texto escrito por Cristian Palacios narra el complicado viaje de un pirata y su tripulación para salvar una isla de los desperdicios contaminantes que se arrojan al mar, con un claro mensaje ecologista y de defensa del ambiente. El montaje se inspira en números de los payasos de circo, con diseño y la realización de objetos y vestuarios de Patricia Mariscal.
Con entrada a la gorra, esta tarde a las 19 la propuesta tendrá su última función del año en La Colorida (Mendoza 2.955).
Otra obra multipremiada en los Artea fue “Yiya, el musical”, la comedia negra que revive la historia real de Yiya Murano, la primera asesina serial mujer de la Argentina, conocida la Envenenadora de Monserrat y que mató a tres de sus amigas para no pagarles las deudas. El libreto de Osvaldo Bazán, con música de Ale Sergi, transforma el dolor en un espectáculo donde se combinan canciones, codicia, traición y glamour.
La versión local es dirigida por Diego Ledezma, quien además la protagoniza como Yiya, acompañado por Manuel Villarrubia, Sebastián Bulacio, Fátima Biñon, Emilse Villalba, Ana Carina Morales Estrada y Mariano Valdez, junto a un ensamble musical en vivo bajo la dirección de Coco Zamora. En la ceremonia del jueves, ganó como mejor comedia musical, actor de reparto en comedia para Villarubia Norri y diseño de maquillaje y caracterización para Manuel Ibañez y Ariel Bustos.
Hoy a las 20.30 llegará al teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con la producción de ejecutiva de Ricardo Arbeloa Alonso para 2alhilo.