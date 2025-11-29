Huirapuca arrasó en el Seven de Aguilares y se quedó con la Copa de Oro y de Plata

En Huirapuca, el seven -la modalidad de siete jugadores- es tradición, pasión y una forma de jugar que enamora a los concepcionenses. Aunque el club vive el rugby de quince con intensidad, también disfruta como pocos la velocidad y el vértigo de un formato que premia a quienes saben identificar espacios, elegir la pausa justa y acelerar cuando los pies ya piden descanso. Esa fórmula -simple en apariencia, pero exigente en táctica y esfuerzo- fue la que desplegaron en Aguará Guazú para consagrarse campeones del Seven de Aguilares, tras vencer 33-7 a Universitario “A” en la final de la Copa de Oro. Y el dominio no terminó ahí. Además del título en Primera, “Huira” celebró también la Copa de Plata al superar a Barbarians por 24-19, cerrando un fin de semana perfecto para el club concepcionense.
El Seven de Aguilares es una parada habitual para “Huira”. El año pasado ya se habían consagrado campeones y esta vez llegaban con la ambición de repetir el hito. En este verano, incluso, ya habían ganado el Seven Joaquín Quintana -organizado por Liceo RC- y ahora se daban el lujo de eliminar al local, Aguará Guazú, en semifinales. “Uni”, por su parte, venía en sintonía alta: se presentaba como un equipo consistente, veloz, dinámico y con el ímpetu necesario para complicar a los concepcionenses. Además, había vencido a Palau 7 (integrado por jugadores de Lawn Tennis), reciente campeón del Seven de Yerba Buena.
En los primeros minutos de la final, la “Serpiente” salió decidida a atenazar a los sureños. Con intensidad y aprovechamiento de los penales, logró acercarse al ingoal de Huirapuca. Así, tras una salida rápida de Ramiro Ferreyra, Luciano Valdez tomó la pelota y habilitó a Bernabé Levy para apoyar el 5-0. El propio Levy convirtió para el 7-0. Era un inicio ideal para “Uni”, pero en el seven sostener la intensidad es otro partido. Con el correr de los minutos, Universitario perdió ese impulso y Huirapuca encontró los espacios que mejor sabe explotar.
José Pérez se convirtió en el iniciador de la remontada, en esa llave que necesitaba Huirapuca para dar vuelta la situación. El “14” se hizo con la ovalada cerca de su ingoal y lanzó una corrida fenomenal pegado a la línea derecha de la cancha. Superó varios tackles y, gracias a su velocidad, apoyó el primer try de “Huira”. Juan Manuel Molinuevo no desaprovechó la ocasión y anotó el 7-7. Ese golpe de energía fue el combustible que el equipo necesitaba para empezar a imponer condiciones.
Pérez volvió a ser decisivo sobre el final del primer tiempo. Tras una gran jugada colectiva, aceleró nuevamente por la banda y apoyó el segundo try. Molinuevo sumó la conversión y el 14-7 empezó a marcar diferencias claras entre ambos.
La segunda mitad se tiñó de verde y rojo por completo. Huirapuca hizo honor a su nombre (que significa “viento rojo”) y se convirtió en un vendaval. Primero fue Molinuevo, que siguió con la tendencia de los tries, y luego se sumaron Jeremías Fernández y Paolo Conti para cerrar una producción ofensiva que ya era incontrolable para “Uni”.
Para cuando el árbitro determinó el final, ya no había dudas de quién había sido el dueño del torneo. Huirapuca no solo remontó un comienzo adverso: dominó, impuso su estructura y exhibió un seven de alto vuelo, apoyado en velocidad, precisión y una disciplina táctica.
Con la Copa de Oro y la de Plata en sus vitrinas, el club concepcionense cerró un fin de semana que no solo reafirma su presente, sino también su relación especial con el seven. Una modalidad que lo identifica, que lo potencia y que parece encender a cada jugador que viste el verde y rojo.
En Aguilares, “Huira” volvió a demostrar por qué su nombre es sinónimo de juego abierto, vértigo y convicción. Como el “viento rojo” que los representa, pasaron a toda velocidad y arrasaron.