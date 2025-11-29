Huirapuca arrasó en el Seven de Aguilares y se quedó con la Copa de Oro y de Plata

En Huirapuca, el seven -la modalidad de siete jugadores- es tradición, pasión y una forma de jugar que enamora a los concepcionenses. Aunque el club vive el rugby de quince con intensidad, también disfruta como pocos la velocidad y el vértigo de un formato que premia a quienes saben identificar espacios, elegir la pausa justa y acelerar cuando los pies ya piden descanso. Esa fórmula -simple en apariencia, pero exigente en táctica y esfuerzo- fue la que desplegaron en Aguará Guazú para consagrarse campeones del Seven de Aguilares, tras vencer 33-7 a Universitario “A” en la final de la Copa de Oro. Y el dominio no terminó ahí. Además del título en Primera, “Huira” celebró también la Copa de Plata al superar a Barbarians por 24-19, cerrando un fin de semana perfecto para el club concepcionense.