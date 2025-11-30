Günter, el indeseable

En su catálogo versátil incluiría un vagabundo expuesto al frío despiadado de Alemania, un alcohólico en tratamiento en un manicomio, un cura, un millonario de ultraderecha a quien el general portugués Spínola le pide ayuda para dar un golpe de estado, un chofer de un traficante de indocumentados, un panadero de una gran franquicia, un obrero iraní en Japón o un empleado de un call center dedicado a las estafas telefónicas. Incluso interpretó al tipo de periodista al que detesta, con tal de desnudar a los medios sin escrúpulos, verdaderas factorías de mentiras, termitas de la reputación ajena. Así, con un nombre falso llegó a trabajar durante cuatro meses para el diario sensacionalista Bild Zeitung, el más vendido de Europa. Ese corto tiempo le alcanzó para recoger evidencias de las sucias maniobras con la que el periódico hurgaba en la intimidad de quienes se proponía destruir, con periodistas que en ocasiones se hacían pasar por policías para obtener fotos o grababan ilegalmente conversaciones privadas. El resultado forma parte de su libro El Periodista Indeseable, en el que incluye un compendio de historias. Al comentar esa aventura, Le Nouvel Observateur tituló “El hombre que hace temblar a Springer” (el temible zar de la prensa amarilla alemana). En la crónica lo llamaba “El Robin de los Bosques del periodismo”. El pleito con Springer duró tres años. Finalmente, el Tribunal Federal constató en su sentencia que Bild es “una evolución errónea de la prensa alemana”. Es decir, perdió Bild y ganó “el indeseable”.