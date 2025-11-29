Secciones
Franco Colapinto largará último en el GP de Qatar de Fórmula 1 tras quedar afuera en la Q1

SIN REACCIÓN. Colapinto volvió a quedar en el fondo con un Alpine que mostró serias limitaciones en Qatar. SIN REACCIÓN. Colapinto volvió a quedar en el fondo con un Alpine que mostró serias limitaciones en Qatar. ./X @AlpineF1Team

El argentino no pudo avanzar en la clasificación de Lusail y partirá desde el fondo, en una jornada donde Oscar Piastri logró la pole seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Hace 6 Hs
16:07 hs

Pole para Piastri

El australiano marcó el mejor tiempo y largará adelante, seguido por Norris y Verstappen. Gasly cerró la Q3 en el 8º puesto.

16:02 hs

A todo o nada

Los McLaren vuelven a pista listos para definir quién se quedará con la pole position.

16:00 hs

Se reanuda la clasificación

15:57 hs

¡Bandera roja!

La sesión se detiene a falta de 5 minutos; los comisarios deben limpiar la pista. Cuando se reanude, los pilotos tendrán una vuelta para calentar neumáticos y otra para el intento final.

15:56 hs

Ferrari en problemas

Leclerc tuvo un trompo y continúa en pista, pero no consigue cerrar un tiempo competitivo; el equipo sigue sin encontrar el rumbo en Qatar.

15:55 hs

Ritmo implacable

Gasly se mantiene 9º, mientras McLaren domina a otro nivel; Norris lidera y Russell salta al tercer puesto.

15:53 hs

Norris vuela

El británico marca un nuevo récord de pista y se coloca primero, seguido por Piastri y Hadjar en esta Q3.

15:50 hs

Largó la Q3

15:42 hs

Q2 definida

Quedaron afuera Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto y Albon. Gasly avanzó con un sólido 8º lugar.

15:34 hs

Vuelta anulada

Norris había saltado al tercer puesto, pero le borraron el tiempo por exceder los límites de pista. Intentará otra vuelta rápida con 7 minutos restantes en la Q2.

15:32 hs

Primeros registros

Con pocos autos marcando vuelta rápida, Verstappen se ubica momentáneamente al frente en el inicio de la Q2.

15:26 hs

¡Comenzó la Q2!

15:24 hs

Pausa obligada

La Q2 está demorada mientras los comisarios trabajan en la limpieza de la pista.

15:20 hs

Golpe duro para Colapinto

El argentino no pudo salir del último lugar y quedó 20º, eliminado en la Q1 junto a Tsunoda, Ocon, Hamilton y Stroll. Gasly, en cambio, logró avanzar y saltó al 15° lugar.

15:16 hs

Movimientos dispares

Colapinto continúa en el fondo sin poder mejorar, mientras Gasly trepó hasta el 8º lugar. En la cima se mantienen Norris, Piastri y Russell.

15:11 hs

Largada pareja

La tanda comenzó con cambios constantes en los primeros puestos: Hadjar, Gasly y Piastri se turnan al frente. Colapinto aún no registra vuelta válida.

15:01 hs

¡Comenzó la clasificación!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto llega a la qualy de este sábado después de un arranque de fin de semana difícil en Lusail. El viernes, un despiste en la única práctica libre dañó el piso de su Alpine, y el equipo tuvo que montar una versión de menor carga aerodinámica para seguir en pista. Esa limitación se sintió de inmediato en la clasificación Sprint, donde tanto él como Pierre Gasly quedaron eliminados en la SQ1 y más tarde debieron largar desde el pit lane por modificaciones realizadas en el A525. En la carrera corta no lograron avanzar y el argentino cerró la prueba en el 20º lugar.

En la zona alta, Oscar Piastri dominó la acción al quedarse con la pole del sábado y ganar la Sprint, seguido por George Russell y Lando Norris, lo que mantiene encendida la pelea por el campeonato. Con ese contexto, Colapinto encara esta clasificación con la intención de encontrar ritmo, mejorar sensaciones y asegurarse una posición más favorable para el Gran Premio del domingo.

Elecciones en San Martín de Tucumán: guía práctica para votar este domingo en La Ciudadela

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este sábado en el GP de Qatar

Hugo Moyano reafirmó su poder hasta 2029 en el sindicato de camioneros; sacó a un hijo y puso a otro

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

