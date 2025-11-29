Franco Colapinto largará último en el GP de Qatar de Fórmula 1 tras quedar afuera en la Q1

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto llega a la qualy de este sábado después de un arranque de fin de semana difícil en Lusail. El viernes, un despiste en la única práctica libre dañó el piso de su Alpine, y el equipo tuvo que montar una versión de menor carga aerodinámica para seguir en pista. Esa limitación se sintió de inmediato en la clasificación Sprint, donde tanto él como Pierre Gasly quedaron eliminados en la SQ1 y más tarde debieron largar desde el pit lane por modificaciones realizadas en el A525. En la carrera corta no lograron avanzar y el argentino cerró la prueba en el 20º lugar.

En la zona alta, Oscar Piastri dominó la acción al quedarse con la pole del sábado y ganar la Sprint, seguido por George Russell y Lando Norris, lo que mantiene encendida la pelea por el campeonato. Con ese contexto, Colapinto encara esta clasificación con la intención de encontrar ritmo, mejorar sensaciones y asegurarse una posición más favorable para el Gran Premio del domingo.