Franco Colapinto largará último en el GP de Qatar de Fórmula 1 tras quedar afuera en la Q1

Pole para Piastri
El australiano marcó el mejor tiempo y largará adelante, seguido por Norris y Verstappen. Gasly cerró la Q3 en el 8º puesto.
A todo o nada
Los McLaren vuelven a pista listos para definir quién se quedará con la pole position.
Se reanuda la clasificación
¡Bandera roja!
La sesión se detiene a falta de 5 minutos; los comisarios deben limpiar la pista. Cuando se reanude, los pilotos tendrán una vuelta para calentar neumáticos y otra para el intento final.
Ferrari en problemas
Leclerc tuvo un trompo y continúa en pista, pero no consigue cerrar un tiempo competitivo; el equipo sigue sin encontrar el rumbo en Qatar.
Ritmo implacable
Gasly se mantiene 9º, mientras McLaren domina a otro nivel; Norris lidera y Russell salta al tercer puesto.
Norris vuela
El británico marca un nuevo récord de pista y se coloca primero, seguido por Piastri y Hadjar en esta Q3.
Largó la Q3
Q2 definida
Quedaron afuera Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto y Albon. Gasly avanzó con un sólido 8º lugar.
Vuelta anulada
Norris había saltado al tercer puesto, pero le borraron el tiempo por exceder los límites de pista. Intentará otra vuelta rápida con 7 minutos restantes en la Q2.
Primeros registros
Con pocos autos marcando vuelta rápida, Verstappen se ubica momentáneamente al frente en el inicio de la Q2.
¡Comenzó la Q2!
Pausa obligada
La Q2 está demorada mientras los comisarios trabajan en la limpieza de la pista.
Golpe duro para Colapinto
El argentino no pudo salir del último lugar y quedó 20º, eliminado en la Q1 junto a Tsunoda, Ocon, Hamilton y Stroll. Gasly, en cambio, logró avanzar y saltó al 15° lugar.
Movimientos dispares
Colapinto continúa en el fondo sin poder mejorar, mientras Gasly trepó hasta el 8º lugar. En la cima se mantienen Norris, Piastri y Russell.
Largada pareja
La tanda comenzó con cambios constantes en los primeros puestos: Hadjar, Gasly y Piastri se turnan al frente. Colapinto aún no registra vuelta válida.