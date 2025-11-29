Franco Colapinto en Qatar: largará último en el GP mientras Piastri domina la clasificación

Franco Colapinto vive en Qatar uno de los fines de semana más difíciles de su temporada debut en la Fórmula 1. El piloto argentino no logró salir del fondo en ninguna de las dos instancias del sábado: fue último en la carrera sprint —que Alpine utilizó como banco de pruebas para las mejoras del A525— y también terminó 20° en la clasificación general, lo que lo obligará a largar desde el fondo hoy en el Gran Premio de Qatar. En un circuito que castiga cada error y ofrece escasas opciones de adelantamiento, el panorama para el pilarense es tan adverso como transparente: no habrá margen para equivocaciones.