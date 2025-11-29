Franco Colapinto en Qatar: largará último en el GP mientras Piastri domina la clasificación

Franco Colapinto vive en Qatar uno de los fines de semana más difíciles de su temporada debut en la Fórmula 1. El piloto argentino no logró salir del fondo en ninguna de las dos instancias del sábado: fue último en la carrera sprint —que Alpine utilizó como banco de pruebas para las mejoras del A525— y también terminó 20° en la clasificación general, lo que lo obligará a largar desde el fondo hoy en el Gran Premio de Qatar. En un circuito que castiga cada error y ofrece escasas opciones de adelantamiento, el panorama para el pilarense es tan adverso como transparente: no habrá margen para equivocaciones.
Como pocas veces, Colapinto fue autocrítico. Más allá del claro déficit de carga aerodinámica del Alpine, reconoció que el problema no fue únicamente del auto. “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena. Me pone triste porque fue todo mío; no cerré una buena vuelta”, explicó. Su salida más notoria terminó con el auto viajando varios metros por encima de los pianos, una señal de cuánto debió forzar para intentar compensar la falta de ritmo.
El contraste interno quedó expuesto cuando Pierre Gasly, con el mismo material, avanzó hasta la Q3 y largará 9°, por delante de Charles Leclerc, que sufrió un insólito triple trompo en su Ferrari. El francés volvió a comprobar por qué Alpine necesita dos autos competitivos y por qué el aprendizaje de Colapinto en este tramo final del año viene acompañado de golpes duros.
Y si el sábado del argentino fue una pesadilla, para Oscar Piastri fue un día perfecto.
Dominio de Piastri
Pese a no pisar lo más alto del podio desde septiembre, el australiano Oscar Piastri no renuncia a ser campeón del mundo. Este sábado brilló en Lusail: primero se impuso con autoridad en la carrera sprint y horas más tarde logró la pole position para la carrera principal, superando a su compañero Lando Norris y a Max Verstappen. McLaren, que llegó a Qatar con la presión de sostener la pelea por el título, cerró el día con sus dos autos en la primera fila.
“Hasta ahora está siendo un buen fin de semana; todo salió perfecto en la carrera sprint”, aseguró Piastri, cada vez más sólido en el tramo final del campeonato. “El ritmo ha sido fuerte, y es un circuito que he disfrutado en el pasado. Solo necesitamos mantener el ritmo”.
En la sprint, Piastri largó desde la pole y nunca perdió el control a lo largo de las 19 vueltas. El único que pudo seguirle el ritmo en algunos sectores fue George Russell, que terminó segundo. Norris completó el podio, defendiendo su posición frente a Verstappen, que había partido sexto. El neerlandés remontó, pero no lo suficiente como para inquietar al británico.
La lucha por el título
La situación en el campeonato coloca a Norris en una posición ideal: llega hoy a la carrera con 22 puntos de ventaja sobre Piastri y 25 sobre Verstappen, cuando solo quedan 50 en juego antes de Abu Dabi. Si gana este domingo, será campeón del mundo por primera vez.
“Intenté seguir a Russell, estuvimos cerca en el inicio, pero el resultado estuvo bien”, analizó Norris después de la sprint. “Es difícil adelantar aquí; todo depende de la clasificación”.
Para Verstappen, en cambio, el panorama se complicó. “El auto no está increíblemente bien”, admitió decepcionado tras quedar tercero en la clasificación. Necesita terminar delante de Norris en las 57 vueltas si quiere llegar con aspiraciones reales a la última fecha. Y el hecho de que Yuki Tsunoda —su habitual aliado estratégico en pista— haya quedado eliminado en Q1 y largue 16° lo deja prácticamente solo en la pelea. Lewis Hamilton tampoco pasó el primer corte, y Ferrari deberá remar desde el fondo.
Jornada de tensión
Detrás de los tres aspirantes al título se ubicarán los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, cuarto y quinto respectivamente. Isak Hadjar (RB) sorprendió con un gran sábado y partirá séptimo, seguido por Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que intercambiaron posiciones respecto de la sprint.
Gabriel Bortoleto, que había sido 11° en la carrera corta, partirá 14° —un retroceso que también condiciona a Verstappen, que lo hubiera preferido más adelante para incomodar a Norris o Piastri—.
Y en el fondo del pelotón estará Colapinto, obligado a reconstruir su ritmo y recuperar confianza en un trazado que no perdona. No será sencillo: Lusail exige consistencia, precisión en las curvas rápidas y una gestión impecable de neumáticos. Alpine aún no encontró la ventana ideal y el argentino deberá navegar un domingo que pinta tan áspero como educativo.
Mientras tanto, en la cima, Piastri buscará mantener su impulso, Norris querrá sentenciar el campeonato y Verstappen intentará evitar que el título se defina en Qatar. El Gran Premio promete ser una batalla de presiones cruzadas en cada sector del circuito… y una prueba de resiliencia para Franco Colapinto, que saldrá desde lo más profundo pero con la obligación de volver a estar a la altura.