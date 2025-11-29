Taborín, el club cordobés que renació en 2015 y hoy escribe su propia historia en el Seven de Aguilares

El resurgimiento llegó en 2015 gracias a un grupo de veteranos que decidió reconstruir lo perdido. Desde ese impulso se formó un primer plantel junto a estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Con el tiempo, se consolidaron juveniles, apareció el femenino -que incluso llegó a tener divisiones inferiores- y creció también la estructura del plantel superior. Hoy, a 10 años de aquel renacer, el club se reconoce joven, en pleno desarrollo, pero sostenido por la llama que esos veteranos encendieron y que las nuevas camadas mantienen viva.