De un tesoro sudafricano al orgullo del rugby femenino: el "minimuseo" de Aguará Guazú, el corazón histórico del club

Entre las canchas, el ruido de la música y la adrenalina típica del Seven de Aguilares, hay un rincón donde el tiempo parece detenerse. Dentro de la boutique de Aguará Guazú, se guardan algunos de los tesoros más preciados de la institución. No es solo un espacio para vender camisetas o indumentaria: es un “minimuseo” que resguarda la memoria viva del club. Allí conviven una de las primeras casacas utilizadas por la institución en su fundación, trofeos, copas y camisetas históricas donadas por jugadores que dejaron huella. Una de esas joyas, tal vez la más impactante, es una camiseta de los Springboks de Chester Williams regalada por Martín Terán, uno de los padrinos del club y protagonista de una historia que cruza continentes.