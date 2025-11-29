El turf local tendrá dos clásicos de alto voltaje

Dos clásicos de primer nivel, la presencia de los mejores fondistas del NOA y una camada de potrillos hambrientos de gloria aparecen como los ingredientes centrales de una tarde a puro turf. No será una reunión más la que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano: será una exhibición de talento, de velocidad, de estrategia y de carácter. Esa mezcla inmortal que hace de este deporte una pasión inimitable.
La jornada contará con 11 competencias y la primera se largará a las 14. Para las 18.20 está previsto el primer cotejo jerárquico, que será el clásico “Jockey Club”. La prueba de 1.600 metros, en la que participarán 12 potrillos, promete ser apasionante de principio a fin debido a la paridad de los competidores. The Coach aparece como el principal candidato debido a la evolución que mostró en las últimas presentaciones.
El zaino de la caballeriza “Los Molestos” viene de finalizar tercero a 1 3/4 cuerpo de Sensacional Prize, en el tiempo de 1’32” 4/5 para los 1.500 metros sobre pista barrosa del tradicional clásico “Polla de Potrillos”. Antes, el pasado 24 de septiembre, culminó tercero a 3/4 cuerpos de Smiling Nich, en 1’24” 4/5 para las 14 cuadras de la Carrera de las Estrellas.
El descendiente de Daniel Boone, que será conducido por Héctor “Pulga” Suárez, demostró ser un gran atropellador, por lo que un ritmo violento de carrera desde la largada, puede jugarle a su favor en los últimos metros.
Principales rivales
Su principal adversario será Lucky Sant. El defensor de la caballeriza “Rubio’s”, que es entrenado por Daniel Ramos, viene de llegar cuarto en Santiago del Estero, donde no tuvo una buena largada, quedó muy lejos en los primeros metros y en el final descontó mucho terreno para culminar a 5 3/4 largos de Island Magic, en el tiempo de 1’14”4/5 para los 1.200 metros. En su anterior presentación derrotó por medio pescuezo a Príncipe Dark, en 1’12” 2/5 para los 1.200 metros.
Otros ejemplares para tener en cuenta en el “Jockey Club” son El Barba Roja e Il Felino. El primero de los nombrados mostró una gran evolución en su última actuación, donde venció por 11 cuerpos a Tierno De Alma, en el registro de 1’25” 2/5 para los 1.400 metros. En tanto, el defensor de la caballeriza “Don Antonio” no corre desde el 24 de septiembre, oportunidad en la que arribó sexto a 4 1/4 largos de Smiling Nich, en 1’24” 4/5 para las 14 cuadras de la Carrera de las Estrellas.
Fondistas
A las 19 llegará el turno del otro magnífico desafío de la jornada: el clásico “Irineo Leguisamo”, reservado para los fondistas adultos sobre 1.800 metros. Si el “Jockey Club” exhibe promesas en ascenso, el “Leguisamo” es territorio de consagrados. Allí se enfrentan los mejores caballos del NOA. En esta prueba se enfrentarán los mejores caballos de la región. Dr. Legasov intentará reencontrarse con la victoria. El descendiente de Catcher In The Rye, que será conducido por José Alfredo Vizcarra, acumula dos segundos y en ambas oportunidades fue derrotado por Suffok.
Primero, el 27 de julio, lo escoltó desde medio cuerpo en el tiempo de 2’8”4/5 para los 2.000 metros sobre pista húmeda del clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”. Luego, el 24 de septiembre, terminó a solo medio pescuezo, en 2’18” 1/5 para los 2.200 metros del Gran Premio “Batalla de Tucumán”.
En esta oportunidad, el pupilo de César “Rulo” Assad intentará tomarse revancha, ya que entre sus rivales estará Suffok, quien en la actualidad encabeza el ranking del NOA de los fondistas.
Luego de consagrarse en el “Batalla”, Suffok compitió el 9 de noviembre, donde culminó tercero a 2 3/4 cuerpos de Zinzan Brooke, en 1’37” 4/5 para los 1.600 metros.
“El caballo está muy bien y creo que los 1.800 metros del clásico le vendrán bárbaro. Suffok es un gran fondista”, dijo Facundo Morán, que será el encargado de montar al pupilo del stud “L.C.J.”. Con miras a la prueba jerárquica, el hijo de Forge se mostró muy bien en privado al pasar 1.400 metros en 1’26”, finalizando con muy buena acción.
Su rival más exigente será el santiagueño He’s a Rockstar, un caballo de enorme proyección que supo ser favorito en el “Batalla” y que, pese a quedar cuarto, recuperó prestigio al quedarse con la “Copa de Oro” en su provincia. El pasado 16 de noviembre, el pensionista de Francisco “Panchi” Muratore venció por el pescuezo a Twitch Hurricane, en 1’43”2/5 para los 1.600 metros.
En este clásico, Zinzan Brooke pondrá a prueba su ascenso. El pupilo de José Gallego acumula cuatro triunfos al hilo. Su último éxito fue en el especial “Albino Jiménez”, donde tuvo una gran atropellada para vencer por 3/4 cuerpos a Twitch Hurricane, en 1’37” 4/5 para los 1.600 metros. Antes había relegado por 3 1/2 largos a Con Exceso, en 1’24” 2/5 para los 1.400 metros sobre pista barrosa.
El porteño Demostrame hará su debut en el “Jardín de la República” y buscará sacar a relucir toda su categoría. El alazán que entrena Marcelo “Chelo” Suárez no compite desde el 25 de agosto, oportunidad en la que finalizó quinto a 7 1/4 cuerpos de Treasure Island, en 2’36”4/5 para los 2.500 metros.