El turf local tendrá dos clásicos de alto voltaje

Otros ejemplares para tener en cuenta en el “Jockey Club” son El Barba Roja e Il Felino. El primero de los nombrados mostró una gran evolución en su última actuación, donde venció por 11 cuerpos a Tierno De Alma, en el registro de 1’25” 2/5 para los 1.400 metros. En tanto, el defensor de la caballeriza “Don Antonio” no corre desde el 24 de septiembre, oportunidad en la que arribó sexto a 4 1/4 largos de Smiling Nich, en 1’24” 4/5 para las 14 cuadras de la Carrera de las Estrellas.