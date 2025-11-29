Talleres de Tafí Viejo se quedó con la Super Liga Masculina U21 y cerró el año con una consagración sólida

El equipo dirigido por Juan Pablo Flores mostró carácter en los momentos clave y logró imponerse ante un rival que había dominado el primer semestre del año. Esta vez, la historia fue diferente. Talleres aprovechó su fortaleza colectiva y encontró en Francesco Maddalena a la figura de la noche. El interno firmó una planilla destacada, con 24 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia, números que lo convirtieron en el MVP de la final.