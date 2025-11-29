Secciones
Talleres de Tafí Viejo se quedó con la Super Liga Masculina U21 y cerró el año con una consagración sólida

El conjunto taficeño venció 66-54 a Nicolás Avellaneda en Barrio Jardín y se adueñó del tramo final del calendario U21. Francesco Maddalena fue elegido jugador más valioso tras una actuación determinante.

FESTEJO A PURA ENERGÍA. El plantel de Talleres celebra la coronación en la categoría U21 después de un duelo parejo ante Nicolás Avellaneda. FESTEJO A PURA ENERGÍA. El plantel de Talleres celebra la coronación en la categoría U21 después de un duelo parejo ante Nicolás Avellaneda. Gentileza Lucia Peralta.
Hace 6 Hs

Talleres de Tafí Viejo gritó campeón en la Super Liga Masculina U21, el certamen organizado por la Federación Tucumana de Básquet, presidida por Rubén Urueña (h). En una final intensa y con un gran marco de público en la cancha de Barrio Jardín, derrotó a Nicolás Avellaneda por 66-54 y se adueñó de la segunda parte de la temporada.

El equipo dirigido por Juan Pablo Flores mostró carácter en los momentos clave y logró imponerse ante un rival que había dominado el primer semestre del año. Esta vez, la historia fue diferente. Talleres aprovechó su fortaleza colectiva y encontró en Francesco Maddalena a la figura de la noche. El interno firmó una planilla destacada, con 24 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia, números que lo convirtieron en el MVP de la final.

El plantel campeón estuvo integrado por Joaquín Rodríguez, Octavio Aguaisol, Octavio Ayusa Haad, Francesco Maddalena, Valentín Ariza, Juan Pablo Díaz Pérez, Luca Montero, Heraldo Palacios, Camilo Jiménez, Andrés Agüero, Lautaro Carrillo, Mateo Carrillo, Agustín Calazzo, Lisandro Vildoza, Lucas Delgado, Santiago Giménez y Mauro Pérez.

Con esta consagración, Talleres cerró un año de crecimiento deportivo y volvió a levantar un título importante dentro del básquet tucumano, en una categoría que promete seguir entregando talento para el futuro.

