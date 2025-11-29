Calor extremo en Tucumán: ¿cuáles son los cuidados que se deben tener?

Aunque faltan algunos días para el inicio oficial del verano, Tucumán ya enfrenta un escenario de calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima podría superar este sábado los 35°C, por lo que rige una advertencia por riesgo de golpe de calor y otras afecciones asociadas a la exposición prolongada a altas temperaturas.