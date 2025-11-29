Calor extremo en Tucumán: ¿cuáles son los cuidados que se deben tener?

Aunque faltan algunos días para el inicio oficial del verano, Tucumán ya enfrenta un escenario de calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima podría superar este sábado los 35°C, por lo que rige una advertencia por riesgo de golpe de calor y otras afecciones asociadas a la exposición prolongada a altas temperaturas.
Las elevadas temperaturas obligan al organismo a esforzarse para mantener su equilibrio térmico. Cuando ese mecanismo se ve superado, pueden aparecer distintas afecciones que comprometen la salud.
A continuación, los cuidados que se deben tener en cuenta:
- Evitar la exposición prolongada y directa al sol entre las 11 y las 16, que son las horas de mayor exposición a los rayos UV.
- Usar siempre protector solar.
Vestirse con ropa fresca y de colores claros, y utilizar gorros o sombreros.
- Evitar hacer ejercicio en las horas más calurosas.
- Beber abundante agua para mantenerse hidratado, aún antes de sentir sed.
- Buscar la sombra y lugares frescos.
- Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras; y evitar las bebidas alcohólicas.
Ante la aparición de síntomas de un golpe de calor, como dolor de cabeza, fiebre, taquicardia, mareos, desorientación, vómitos, debilidad, escalofríos, o piel rojiza, se recomienda asistir al centro de salud más cercano.