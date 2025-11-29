Macri contó la última charla con su padre: "Sos mi primogénito, tenés que ayudarme a que me vaya"

Según explicó, Franco le confesó que "ni conocía" a las enfermeras que lo asistían y describió la pérdida de autonomía que estaba atravesando. “Estoy acá, me tienen que bañar, me tienen que limpiar el culo...", le dijo, antes de agregar: "Yo soy Franco Macri, y yo ya no puedo hacer más nada de lo que yo sabía hacer. Entonces, vos que sos mi primogénito, me tenés que ayudar a que me vaya...”.