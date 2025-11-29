Macri contó la última charla con su padre: "Sos mi primogénito, tenés que ayudarme a que me vaya"

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, abrió su corazón revivió uno de los episodios más dolorosos de su vida: la última conversación que mantuvo con su padre, Franco Macri, en marzo de 2019. En aquellos días, el empresario atravesaba un delicado cuadro de salud, acompañado por personal que lo asistía las 24 horas en su casa de Barrio Parque.
Según relató el ex mandatario, en una entrevista con entrevista con Diego Sehinkman, el 2 de marzo recibió una inesperada llamada desde la residencia de su padre mientras encabezaba una reunión en Casa Rosada. “Estaba en una reunión de gestión interna, por suerte, y Anita me llama, me interrumpe, y me dice ‘el señor Franco lo llama’. Pero yo digo ‘si papá ya está ido ¿cómo va a llamar?’”, relató.
Pese al desconcierto, decidió ir. Al llegar, lo encontró despierto. “Cuando llegué estaba sentado en su cuarto, en la cama, los sillones en frente al balcón. Me recibe con una sonrisa, le doy un beso, me siento enfrente y me dice ‘bueno gracias por haber venido debes estar muy ocupado… Tengo que decirte algo muy difícil”, recordó.
Según explicó, Franco le confesó que "ni conocía" a las enfermeras que lo asistían y describió la pérdida de autonomía que estaba atravesando. “Estoy acá, me tienen que bañar, me tienen que limpiar el culo...", le dijo, antes de agregar: "Yo soy Franco Macri, y yo ya no puedo hacer más nada de lo que yo sabía hacer. Entonces, vos que sos mi primogénito, me tenés que ayudar a que me vaya...”.
La última charla entre Mauricio y Franco
Conmovido por el pedido, Macri intentó explicarle los límites legales que impedían cumplirlo. "Papá, yo te entiendo perfectamente, pero eso legalmente no es viable en Argentina, no está permitido", relató. Pero su padre insistió: "Pero vos tenés que entender, lo tenés que hacer, porque yo no me merezco esta indignidad. Yo soy Franco Macri, no puedo estar en mano de gente que hasta tiene que bañarme", suplicó.
“Cuando le volví a decir que no se podía se brotó, como en momentos anteriores, pero le duró muy poco. Habrán sido unos 45 segundos de gritarme y de repente hizo 'puck' y se apagó...”, recordó Macri.
